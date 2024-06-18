Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом Криволапом

Самолеты Mirage-2000-5 не смогут бороться с боевой авиацией РФ и КАБами, их возможности значительно уступают потенциалу F-16, считает Константин Криволап.

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Украине нужны самолеты F-16 или Gripen, Mirage не подходят для выполнения ключевых задач – Криволап / Главред

Украина за время полномасштабной войны с агрессором Россией стабильно сталкивается с проблемой преимущества российских оккупантов в воздухе. Враг усилил свою тактику и применяет корректируемые авиабомбы, в том числе, и для продвижения на поле боя. Киев намерен переломить ситуацию путем усиления ПВО, ударов по военным объектам на территории РФ, и ожидает получения западной боевой авиации. И пока решение с поставками долгожданных F-16 затянулось, Франция пообещала отправить свои истребители Mirage уже до конца этого года.

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, чем опасен для Украины российский самолет Су-57 и почему его поражение - это серьезный удар для РФ, проанализировал характеристики истребителей Mirage, F-16 и Gripen и назвал наиболее подходящие для задач Воздушных сил самолеты, объяснил причины задержки передачи обещанных F-16 и сделал прогноз о сроках их поставок.

На аэродроме Ахтубинск в России был поражен самый современный российский истребитель Су-57. Что нам нужно знать об этом самолете? Насколько это весомая потеря для россиян? Как Су-57 применялся в войне против Украины?

Это очень весомая потеря. Россия получила не только технический, но и имиджевый удар. Поражение Су-57 скомпрометировало россиян в глазах всего мира, особенно среди тех, кто еще хоть как-то смотрел в сторону России как продавца авиационной техники высокого уровня. К тому же ситуация показала, что наши возможности выходят на совершенно новый уровень. Событие можно сравнить со сбитием двух самолетов дальнего радиолокационного погружения А50У и даже сокрушением крейсера "Москва". Уникальная ситуация. А если поразили даже не один, а два Су-57, то это еще более серьезное поражение. (На момент записи интервью было известно лишь об одном пораженном Су-57. Позже в ГУР заявили, что поражены два истребителя, - ред.) События уже развиваются так, что российские ЗРК С-300 и С-400 у нас стали считаться чем-то похожим на чаевые перед выходом из ресторана.

Теперь расскажу, что необходимо знать о Су-57.

Я один из тех критиков, которые говорят: ребята, хотите называть свой самолет истребителем пятого поколения? Тогда попытайтесь этому соответствовать хотя бы по нескольким параметрам. Истребитель Су-57 – это не самолет пятого поколения. Однако это очень опасный истребитель, который уже был замечен в уничтожении нескольких наших самолетов МиГ-29. Вот есть такой показатель радиолокационной заметности, как эффективная площадь рассеяния, и у всех самолетов она разная. К примеру, у Су-57 это 0,1.м. У нашего МиГ-29 – 2-5 м², а у системы А-50У на базе Ил-76 – 100 м². У Су-57 данный показатель на несколько порядков меньше, чем у этих самолетов. Но у того же F-35, реального истребителя пятого поколения, эффективная площадь рассеяния 0,001 м.

Самолет Су-57 применялся в Украине в рамках полномасштабной войны еще с 2022 года. Мы не всегда могли зафиксировать, что это был именно он. Россияне использовали самолет издалека, с территории России, и я даже не помню, были ли случаи его применения из оккупированного Крыма.

Су-57 - новейший истребитель ВКС РФ, но его характеристики не отвечают требованиям для самолета пятого поколения, - Криволап / Википедия

Что касается производства, Су-57 делают на протяжении 20 лет. Это дальнейшее развитие очень удачной в свое время машины "сухого" – Су-27. Хотя Су-57 отличается по виду и имеет, так сказать, другие наплывы-заплывы и все остальное в фюзеляже, он все равно, в целом, повторяет концепцию и силовую конструкцию Су-27. Все последующие модификации – это развитие именно Су-27.

И если с точки зрения аэродинамики и компоновки-разрисовки у Су-57 все хорошо, то с двигателем и радиолокационной заметностью, как я заметил выше, есть проблемы. У россиян был контракт с японцами на поставку покрытий, которые существенно снизили бы боевую радиозаметность. Но японцы в определенный момент осознали, куда их пытаются втянуть, и отказались от контракта. На замену россияне так ничего и не придумали.

В Су-57 до сих пор используются двигатели-люльки, которые стоят на Су-34 и Су-35. Это двигатели с регулируемым вектором тяги, что дает самолету дополнительную маневренность, потому их нельзя назвать плохими. Но при этом излучается еще больший инфракрасный свет, из-за чего самолет видно во время применения электронных устройств обнаружения. Сейчас ведь очень эффективно работают не только радиолокационные станции, но и тепловое обнаружение.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, почему затянулись поставки истребителей F-16:

Самая большая проблема Су-57 – авионика. Самолеты пятого поколения должны летать и управлять целыми роями дронов, или хотя бы одним дроном. Россияне сделали дрон "Охотник", который сейчас проходит испытания в Жуковском (город под Москвой, где проводятся летные испытания, - ред.), однако полное его взаимодействие в спайке с Су-57 обеспечить не удается. Также у Су-57 не так надежно и эффективно работает система связи и коммуникации с другими самолетами и средствами ПВО, как у НАТО Link 16.

Впрочем, несмотря на недостатки, в Су-57 заложено множество эффективных технических решений.

В частности, россияне переделали ракету из Х-59 в Х-69, засунули в отсек Су-57, и привели ее к стелсовскому квадратному габариту. Также были улучшены характеристики ракеты с позиции высотности. Сами россияне говорят об усилении возможностей ракеты в плане дальности, но я не уверен, что они этого достигли. Кроме того, под Су-57 была адаптирована модернизированная ракета Р-37М. На данный момент это самая дальнобойная российская ракета (дальность Р-37М – 300 км, - ред.). Ее пытаются всунуть в фюзеляж, но пока у них это не очень получается. Ракету размещают на пилонах, и так, мол, скромничая, говорят: мы понимаем, что такие подходы – неправильно для самолета пятого поколения. Но пусть пока полетает так, а мы потом впихнем эту ракету в отсек.

Скорость самолета – 2500 км/ч. Это хорошая скорость, но вряд ли Су-57 будет соответствовать характеристикам истребителя пятого поколения даже с так называемым двигателем второго поколения, и летать на сверхзвуковой скорости в безсфорсажном режиме. А ведь это одно из требований для самолета пятого поколения.

В общей сложности до атаки у России было 11-12 самолетов Су-57. До горячей фазы войны их было 6, потом выпустили еще 2. Получилось 8 готовых самолетов и 3-4 прототипа, которые испытывались. Возможно, какие-то истребители сейчас летают в Жуковском вместе с дроном "Охотник". Россияне говорили, что готовятся к серийному производству, и с двигателем второго этапа будут выпускать Су-57М такое количество, что, дескать, куда там тому F-35. Однако если F-35 выпускается по 150 машин в год, то россияне собираются за 3-4 года выпустить лишь примерно 79 самолетов. Здесь сложно назвать конкретную цифру, поскольку даты сдвигаются, а объемы меняются. Уследить за этой чехардой невозможно. Когда пойдут машины, тогда и можно будет анализировать.

Это фактически все, что нужно знать о тяжелом истребителе Су-57, который сейчас на вершине пищевой цепочки российской авиации. Главный в иерархии истребителей РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца 2024 года Париж предоставит Украине истребители Mirage-2000-5. На что способен самолет? Чем он может быть полезен? Способен ли этот истребитель вести воздушный бой с российскими Су?

Я один из категорических противников этого самолета и постараюсь объяснить, почему моя позиция продиктована логикой.

Истребители Mirage появились на балансе ВВС Франции в 1984 году. Самолет – фактически ровесник F-16. Разрабатывать Mirage начали где-то с 1978 года. Примерно в тот же период появились и МиГ-29. Здесь важно говорить не о годах, а тенденциях и трендах, которые превалировали в авиационном мире в то время. Тогда в Европе, в конце 1970-х-начале 1980-х годов, начали обсуждать необходимость построения одного общего европейского самолета, который удовлетворял бы потребности всех стран. Палочка-выручалочка на все случаи жизни. Британцы хотели, чтобы самолет был полегче и садился на авианосцах, немцы настаивали на большом и добротном бронезащищенном самолете, а у французов была своя точка зрения.

Пока страны несколько лет спорили и пытались выработать единые технические требования к самолету, французы экспрессивно махнули рукой и начали делать Rafale. Двадцать лет они работали, в результате чего в 2004 году был создан и принят на вооружение истребитель Rafale. Получается, компания Dassault Aviation выпустила Rafale уже при эксплуатации Mirage. В то время Mirage, Phantom и МиГ были основной тройкой, которая завоевывала все воздушное пространство и оперировала основными идеями в области авиации.

На этой волне самолеты Mirage-2000 были произведены в количестве 600 машин. Пятой модификации (Mirage-2000-5) выпустили 65 машин. А вот истребителей F-16 в мире произвели около 5000 единиц. И производство F-16 продолжается: очередь на Block 70/72 полностью расписана до 2030 года. Сам самолет F-16 по своим параметрам, кроме присущих пятому поколению низкой радиозаметности и управления роями, современным самолетам не уступает. У F-16 с тем же пятого поколения F-35 одни и те же радары и ракеты, и в случае дальнего боя первый одержит победу над вторым. А вот для дальнего боя имеет значение не маневренность самолетов, а как раз таки заметность, которая у F-35 на порядок ниже.

И в ситуации, когда работоспособность Mirage всего лишь поддерживается, производитель F-16 постоянно развивает свои самолеты и выпускает новые модификации – Block 15, Block 20, Block 30, Block 40, Block 50 и Block 70. Более старые машины обновляются в рамках программы Mid-life update, и таких модернизаций уже 25-30 видов. Последние модернизации F-16 предусматривают интеграцию радаров AN/APG-80 и AN/APG-83. Это хайтековские радары, с активно фризированной решеткой – луч образовывается не механическим перемещением антенны, а за счет электронного управления. А вот Mirage не обновляются, а поддерживаются французами в рабочем состоянии для того, чтобы потом странам, у которых на вооружении эти самолеты, продать на замену Rafale.

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Фредериксен и заявил, что F-16 будут в Украине в ближайшее время / Twitter В. Зеленский

В начале нулевых годов, когда Rafale только появились на вооружении французских воздушных сил, Греция подписала с Парижем большой контракт на закупку Mirage, которые в итоге выпускались до 2007 года. Греция, кстати, интересна тем, что у нее, пожалуй, больше всех истребителей в Европе. У греков около 150 самолетов F-16 и еще как минимум 70 истребителей по типу Mirage. Есть еще и ЗРК Patriot, 7 единиц они уже передали Саудовской Аравии, а также комплексы С-300 и С-400, которые они не решаются передать Украине. Греки боятся передавать оружие, поскольку у них старый конфликт с Турцией на Кипре.

Так вот, в то время как Mirage готовили к благополучной кончине, F-16, как и шведские Gripen, развивались. Шведы, не будучи в НАТО, намеревались при помощи своих самолетов завоевать рынок боевой авиации. И у них это хорошо получается: в 2023 году экспорт самолетов Gripen вырос на 25%. Всего было произведено около 1300 самолетов. Здесь цифры говорят сами за себя: F-16 и Gripen выпустили в гораздо больших количествах, чем Mirage. Подходы и показатели отражаются на возможностях ремонта, обслуживания самолетов и поставках запчастей.

Mirage - это самолет, который не развивали, а готовили к списанию в утиль, - Криволап / Pixabay.com

Самолеты Mirage нам предлагали купить еще в 2019 году, в рамках первой встречи президента Зеленского с президентом Франции Макроном. Тогда Макрон предложил Украине свои самолеты и даже обещал предоставить кредит, лишь бы мы их купили. Франции такая сделка выгодна, ведь чтобы продать другим странам Rafale, надо сначала забрать у них истребители Mirage. Украина тогда отказалась, потому что была принята визия Воздушных сил, согласно которой ВС ВСУ в течение нескольких лет должны перейти на F-16.

Также объясню, чем продиктовано мое негативное отношение к Mirage с точки зрения технических характеристик этого самолета.

Истребитель примерно на 2-2,5 метра меньше по габаритам, чем F-16 и Gripen, поэтому все остальные его пропорции смещены. У Mirage такая же схема лотка, как и у Gripen, что обеспечивает очень высокую маневренность, поскольку схема проектируется с неустойчивым центром приложения всех сил. Происходит перемещение центра приложения всех сил, и чем дальше разнесены центр аэродинамических сил и центр масс, тем стабильнее будет самолет. И, наоборот, чем ближе центры друг к другу, тем хуже стабильность истребителя.

Хорошая маневренность самолета – положительный момент, но есть и негативный аспект. Во времена Второй мировой войны или во время войн в Корее и Вьетнаме применение такого истребителя, как Mirage, было бы удачным ходом. Однако современный воздушный бой уже так не ведется. Здесь теперь действует принцип: кто первый увидел, тот и победил. Первым пустил ракету и нанес удар.

Радар у Mirage с дальностью от 80-90 до 120 километров, в зависимости от размера цели. У Су-35, которого он должен будет запугивать и загонять, радар на 250-300 км. Получается, радар на 100 км против радара на 250 км. И как Mirage будет угрожать и отпугивать Су-34, который носит корректируемые авиабомбы? А ведь борьба с КАБами – одна из главных задач.

Таким образом, Mirage нам нужен максимум для двух задач: как носитель Storm Shadow/SCALP-EG для нанесения ударов из глубины украинской территории и для того, чтобы гоняться за крылатыми ракетами и БПЛА Shahed.

Самолет можно пригодиться и для третьей задачи, но она, скорее, теоретическая.

Допустим, летит Mirage, а за его спиной – Saab 340AEW, который хорошо видит цели на большой дальности и по системе Link-16 передает эту информацию на Mirage и его ракету. Только не на MICA, летящую на дальности 100 км, а на Meteor (ее дальность достигает 200 км, - ред.). Ракета Meteor, на мой взгляд, сегодня лучшая в мире в классе воздух-воздух. Потому что в отличие от всех остальных ракет, у нее не пороховой, а воздушно-реактивный двигатель. Это позволяет ракете держать скорость выше, чем у остальных, на всем участке полета, и летать очень далеко.

Под ракету Meteor модернизированы 12 Mirage Военно-воздушных сил Катара. Так вот Доха уже ведет переговоры с французами о выводе из эксплуатации этих машин, и если они окажутся у нас, я буду двумя руками за. Потому что у нас появится возможность наносить удары по противнику на большей дальности, чем с помощью ракеты AIM-120 AMRAAM, которой мы собираемся угрожать Су-34 и Су-35.

Еще один проблемный момент – эксплуатация Mirage. Однажды я уже пошутил о том, что если нам удастся взять 100 самолетов Mirage, то у Франции не будет необходимости в оккупации Украины, поскольку Киев будет всецело работать на Париж. Потому что нам придется заниматься ремонтами и поставкой запчастей, и все это будет делаться медленно. Придется платить сумасшедшие деньги.

Возможно, будущее появление Mirage связано с тем, что нужна альтернатива американскому вооружению. Все аспекты использования истребителей F-16, в том числе и удары по территории России, нужно согласовывать с США. Американское согласование потребуется даже на применение тех F-16, которые передают другие страны. К тому же F-16 является носителем более 100 единиц вооружений, произведенных компаниями, так или иначе связанными со Штатами.

В конце января прошлого года президент США Джо Байден заявил, что F-16 передавать Украине не будут. Позже на тот момент министр обороны Алексей Резников отправился на заседание Раммштайн и на фоне ажиотажа, связанного с вопросами авиационной коалиции и поставок истребителей, показал журналистам платок, на котором был изображен боевой самолет. Все пытались понять, о чем идет речь, и пришли к выводу, что Украина получит Gripen.

И, действительно, в какой-то момент я подумал, что именно Gripen нам и передадут. Потому что для их получения не нужно множества согласований и преодоления "синдрома Салливана" в виде жуткого страха перед Путиным. Причем Gripen – это именно тот самолет, который нам нужен сейчас, в нынешних условиях. Шведский истребитель оптимально подходит под наши требования и реализацию задач.

После того Рамштайна, перед которым Резников показал платок с самолетом, наше Минобороны отправило запрос странам-союзникам о том, когда и какие истребители они нам могут передать. Ответ дали Австралия, Швеция, Франция и Британия. Париж предлагал Mirage или Rafale, были предложения даже по Eurofighter Typhoon. Rafale – в целом, хороший самолет, но он очень дорогой в эксплуатации и сейчас нам не нужен. Австралия предлагала самолеты F/A-18 Hornet. В итоге представители Украины сказали, что Mirage и Hornet не подходят. Наш приоритет №1 – F-16, на втором месте Gripen. Именно эти самолеты мы и будем стремиться заполучить. И вот здесь все и остановилось.

Gripen подходит Украине для выполнения нужных на данный момент задач - Криволап / Википедия

На самом деле, мне непонятно, почему в ситуации, когда есть проблемы с F-16, речь пошла именно о Mirage, а не Gripen. В начале все было понятно, потому что шведы сказали: сначала решите вопросы с F-16, а потом мы зайдем к вам с Gripen. Ведь Gripen могут быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG и станут носителями Taurus, которые передадут немцы, если придут в себя и победят "вирус Салливана". Можно, в принципе, полетать еще и на наших бомбардировщиках Су-24, они адаптированы под Storm Shadow/SCALP-EG, но работают в рамках ограниченных возможностей. В них нельзя изменить целеуказание, когда ты уже взлетел, поэтому наш самолет является просто платформой.

Но когда возникла тема с Mirage, я понял, что теперь шведы сказали примерно следующее: определитесь уже, либо вы занимаетесь этим миражовым мусором, либо нормальными самолетами Gripen. Действительно нормальными истребителями с современными радарами.

Украина получит нужное для ведения боевых действий количество самолетов лишь как минимум через полгода-год?

Да, проблема с обучением пилотов будет откладывать сроки использования и эксплуатации F-16 в Украине. Реальный срок подготовки пилотов составляет около 4-6 месяцев, быстрее сделать это не удастся.

Украинские пилоты могут подтянуть английский, пилотирование и переход с милей на километры можно потренировать на симуляторе. Однако нужна выработка конкретных навыков и ощущений, потому что у пилота должны быть развитые нейрофизиологические реакции. Мгновенные и абсолютные реакции, когда ты сначала делаешь, а потом думаешь. Как в управлении автомобилем во время экстремальной ситуации.

Украина ждет получения самолетов F-16 / Открытые источники

Сейчас в Аризоне громадная очередь на обучение, поскольку идет замена F-16 на более модернизованные Block 50/52 и Block 70/72. Иностранные пилоты обучаются по специальному курсу, который подразумевает получение навыков подавления ПВО противника на F-16 Block 50/52.

В Дании в этом году закрывается центр обучения на F-16, ведь у датчан уже нет этой машины на вооружении. Теперь они будут учить своих пилотов управлять F-35 и перестраивают под этот самолет всю свою структуру. Оборудование передадут на базу в Румынии, которую помпезно открыли в ноябре прошлого года, но она до сих пор не работает. Там никого не обучают. Возможно, проблема в наличии инструкторов или технических средств, либо все идет по задуманному плану. Но ни одного специалиста румынская база еще не выпустила.

Исходя из этого, можно сделать вывод, согласно которому массовое применение F-16 в Украине будет откладываться по причине проблем с обучением пилотов.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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