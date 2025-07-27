В США заговорили о потере поддержки Зеленского: что может спровоцировать

Сенатор США убежден, что Зеленский может потерять авторитет из-за нового закона о НАБУ и САП.

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Зеленский может потерять авторитет / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

О чем говорит сенатор:

Зеленский рискует потерять авторитет и поддержку

Это может спровоцировать новый закон о НАБУ и САП

В США обсуждают вероятность потери авторитета и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Причиной этого может стать коррупция. Об этом заявил американский сенатор Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России, в своем сообщении на платформе Х.

Чтобы подобное не произошло, Зеленскому нужно придерживаться принципов борьбы с коррупцией в контексте решений о деятельности НАБУ и САП, считает он.

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"Надеюсь, Зеленский и в дальнейшем будет придерживаться принципов прозрачности и борьбы с коррупцией. От этого зависит его авторитет и поддержка", — написал он.

Закон 12414 - последние новости

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан. Уже 22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, на фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России. А 24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду.

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