В США заговорили о потере поддержки Зеленского: что может спровоцировать

О чем говорит сенатор:
- Зеленский рискует потерять авторитет и поддержку
- Это может спровоцировать новый закон о НАБУ и САП
В США обсуждают вероятность потери авторитета и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Причиной этого может стать коррупция. Об этом заявил американский сенатор Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России, в своем сообщении на платформе Х.
Чтобы подобное не произошло, Зеленскому нужно придерживаться принципов борьбы с коррупцией в контексте решений о деятельности НАБУ и САП, считает он.
"Надеюсь, Зеленский и в дальнейшем будет придерживаться принципов прозрачности и борьбы с коррупцией. От этого зависит его авторитет и поддержка", — написал он.
Закон 12414 - последние новости
Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Согласно новым положениям, контроль над деятельностью НАБУ и САП переходит к генеральному прокурору.
Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, что вызвало волну недовольства среди граждан. Уже 22 и 23 июля в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов состоялись митинги с требованием сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры.
Как сообщал Главред, на фоне протестов глава государства объявил о подготовке нового законопроекта, который имеет целью усилить автономию антикоррупционных органов и защитить правоохранительную систему от потенциального влияния со стороны России. А 24 июля Зеленский сообщил, что в этот день подаст законопроект в Верховную Раду.
Читайте также:
- Буданов с Вересом призвали сохранить единство во время войны и вычистить агентуру фсб из НАБУ
- Уже сегодня: Зеленский объявил о решении относительно независимости НАБУ и САП
- Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред