Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Людей стало в разы больше: в Украине не прекращаются акции протеста

Ангелина Подвысоцкая
24 июля 2025, 01:17
12
Люди выходят на митинги против нового закона о работе НАБУ и САП.
протесты
Украину накрыла волна протестов / Коллаж: Главред, фото: ТСН

Что известно:

  • Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП
  • Украинцы против нового закона
  • Люди массово выходят на митинги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП. Это возмутило украинцев и они массово начали выходить на митинг. 23 июля волна протестов прокатилась Киевом, Львовом, Днепром и другими городами страны. Видео уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно, что по сравнению с первым днем акции протеста количество участников значительно выросло. Лишь в Киеве к протесту присоединились тысячи людей.

видео дня

Люди держат в руках плакаты, украинские флаги и требуют отменить закон №12414. Они восклицали: "Коррупция - враг будущего", "Украина - не Россия", "Позор", "Руки прочь от НАБУ", "Зачем мне работающая против меня система".

Смотрите видео с акциями протестов по Украине:

протесты
Украину накрыла волна протестов / фото: скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на акции протеста. Он отметил, что украинцы имеют право выходить на митинги, однако это лишь на руку России, пишет РБК-Украина.

"Имели ли право вчера люди выходить? Да, имели. Правонарушений не было зафиксировано. Все прошло спокойно и мирно ... Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране", - сказал Клименко.

Он призвал людей не давать врагу оснований для манипуляций, так как Россия может воспользоваться протестами в свою пользу.

Работа антикоррупционных органов в Украине - последние новости

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получит полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

После этого в Киеве, Львове и Днепре прошли мирные акции протеста из-за законопроекта №12414. Митингующие не поддерживали законопроект, потому что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ и САП. Соответствующая отметка появилась на сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также:

О персоне: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО митинг протесты Игорь Клименко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кто останется под прицелом контроля: Свириденко раскрыла новые правила от Кабмина

Кто останется под прицелом контроля: Свириденко раскрыла новые правила от Кабмина

01:53Политика
Пентагон согласовал поставки на $322 млн: что именно вошло в два пакета помощи

Пентагон согласовал поставки на $322 млн: что именно вошло в два пакета помощи

00:05Война
Более трех лет были в плену, некоторые считались пропавшими без вести: большой обмен пленными

Более трех лет были в плену, некоторые считались пропавшими без вести: большой обмен пленными

22:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой

Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой

Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

Последние новости

01:53

Кто останется под прицелом контроля: Свириденко раскрыла новые правила от Кабмина

01:30

Klavdia Petrivna без грима: как в повседневной жизни выглядит 19-летняя певица

01:17

Людей стало в разы больше: в Украине не прекращаются акции протестаВидео

00:50

Летнее наступление РФ: майор запаса спрогнозировал, где россияне нанесут главный удар

00:05

Пентагон согласовал поставки на $322 млн: что именно вошло в два пакета помощи

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
23 июля, среда
23:32

Поставила жесткое условие: жених Леси Никитюк рассказал, когда они раскроют имя сына

22:47

Скрытая правда Кремля: СМИ раскрыли, как провал "трехдневной СВО" повлиял на армию

22:41

Мотря из "Поймать Кайдаша" заговорила о новых отношениях: "Сейчас рядом"

22:30

Более трех лет были в плену, некоторые считались пропавшими без вести: большой обмен пленнымиФото

Реклама
21:50

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле закончились - о чем удалось договориться

21:50

Ночные ограничения для мототранспорта во время воздушной тревоги: где действует запрет

21:21

Варить не нужно: как приготовить невероятную кукурузуВидео

21:14

Новолуние перевернет все с ног на голову: 3 знаков зодиака ожидают большие изменения

20:40

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле начались со скандала - что произошло

20:38

Кожа скажет "спасибо": врачи рассказали, что делать, если сгорели на солнцеВидео

20:29

Невыносимая жара надвигается на Украину: где прокапают небольшие дожди

20:26

Операция в Покровске: ВСУ раскрыли детали уничтожения российских ДРГ в городе

19:44

Оружие США не изменит ситуацию на фронте - экс-депутат РФ назвал решающий факторВидео

19:40

"Градус будет повышаться": ГУР предупреждает о возможных провокациях в Украине

19:30

Мало кто знает, а стоит: 10 забытых украинских слов, которые обогатят ваш языкВидео

Реклама
19:28

Почему 24 июля нельзя заниматься хозяйственными делами: строгие приметы

19:26

Можно ли ставить в авто аккумулятор другой емкости: эксперты раскрыли подробности

19:26

Антикоррупционные институты будут независимыми: Зеленский анонсировал новый законопроектВидео

19:10

Почему смена правительства имеет только одну интригу?мнение

18:54

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивилВидео

18:44

Чего нельзя делать с ключами, чтобы не навлечь беду: главные народные приметы

18:43

Ликвидация агрессивного соседа: экс-депутат Госдумы назвал сценарий для РоссииВидео

18:28

Молочка на вес золота: украинцев предупредили о росте цен на ценный продукт

18:07

Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

18:02

Почти 400 тысяч: названа фамилия, кто получает самую большую пенсию в Украине

17:48

"Оно тоже хотело жить": священник честно ответил, грех ли убивать мух и комаровВидео

17:41

Евро продолжает набирать обороты: в Украине переписали цены на валюту

17:33

До 7 000 грн штрафа: на улицах Украины запретили носить определенную одежду

17:21

В США раскрыли планы Трампа по завершению войны в Украине

17:12

Почему УПЦ МП не разрывает связи с Россией - раскрыт коварный план

17:04

Украинцам начали недосчитывать выплаты пенсий: как проверить

16:31

Смерть Анастасии Добрыниной: раскрыта причина ухода 42-летней актрисы

16:30

Что будет по итогам переговоров Украины в РФ: в США сделали прогноз

16:27

Даже консервация под вопросом: что категорически нельзя хранить на балконеВидео

16:01

Почти "на шару": в Украине резко упали цены на сезонный продукт

Реклама
15:59

Идут ли бои за Покровск: боец ВСУ сделал важное заявление

15:59

Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами с РФ - что решилиВидео

15:47

Когда Украина получит обещанные системы Patriot - СМИ раскрыли неприятный нюанс

15:25

Черные оливки совсем не те, за кого себя выдают: раскрыта тайна производителейВидео

15:23

Некоторые украинцы могут не платить военный сбор: кто освобожден и каким образом

15:20

Укрзализныця изменила правила перевозки животных: что должны учитывать украинцы

15:20

Уже осенью: на какие продукты в Украине существенно перепишут цены

15:02

В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

14:35

Какая бабушка ненастоящая: только "гений головоломок" догадается

14:28

lifecell повысил тарифы: сколько будут стоить звонки уже с 23 июля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять