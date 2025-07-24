Людей стало в разы больше: в Украине не прекращаются акции протеста

Люди выходят на митинги против нового закона о работе НАБУ и САП.

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Украину накрыла волна протестов / Коллаж: Главред, фото: ТСН

Что известно:

Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП

Украинцы против нового закона

Люди массово выходят на митинги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП. Это возмутило украинцев и они массово начали выходить на митинг. 23 июля волна протестов прокатилась Киевом, Львовом, Днепром и другими городами страны. Видео уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно, что по сравнению с первым днем акции протеста количество участников значительно выросло. Лишь в Киеве к протесту присоединились тысячи людей.

видео дня

Люди держат в руках плакаты, украинские флаги и требуют отменить закон №12414. Они восклицали: "Коррупция - враг будущего", "Украина - не Россия", "Позор", "Руки прочь от НАБУ", "Зачем мне работающая против меня система".

Смотрите видео с акциями протестов по Украине:

Украину накрыла волна протестов / фото: скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на акции протеста. Он отметил, что украинцы имеют право выходить на митинги, однако это лишь на руку России, пишет РБК-Украина.

"Имели ли право вчера люди выходить? Да, имели. Правонарушений не было зафиксировано. Все прошло спокойно и мирно ... Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране", - сказал Клименко.

Он призвал людей не давать врагу оснований для манипуляций, так как Россия может воспользоваться протестами в свою пользу.

Работа антикоррупционных органов в Украине - последние новости

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получит полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

После этого в Киеве, Львове и Днепре прошли мирные акции протеста из-за законопроекта №12414. Митингующие не поддерживали законопроект, потому что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ и САП. Соответствующая отметка появилась на сайте Верховной Рады Украины.

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О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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