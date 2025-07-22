За закон проголосовали 263 депутата.

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Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sap.gov.ua, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, t.me/nab_ukraine

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Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП

Генпрокурор получает контроль над НАБУ и САП

Закон подписал спикер Верховной Рады, он передан на подпись президенту

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины приняла закон№12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получит полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За закон проголосовали 263 народных депутата. Он расширяет влияние генпрокурора на антикоррупционные органы:

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генеральный прокурор получает доступ ко всем уголовным производствам НАБУ;

генпрокурор может давать обязательные указания детективам и изменять подследственность;

генпрокурор имеет право закрывать производство на основании ходатайств стороны защиты;

генпрокурор может лично подписывать подозрения высокопоставленным должностным лицам;

руководитель САП теряет право самостоятельно входить в состав группы прокуроров - это решение будет принимать исключительно генпрокурор.

Также нардеп рассказал, что закон об ограничении полномочий НАБУ и САП подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его передали на подпись президенту Украины.

Решение Верховной Рады - новости Украины

Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что существует потребность найти механизм реализации их прав.

Также Рада зарегистрировала законопроект №13335, который позволяет временно бронировать мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации, если они трудоустраиваются на критически важные оборонные предприятия. Бронирование будет длиться до 45 дней и будет предоставляться только раз в год.

Как сообщал Главред, 16 июля ВР приняла три закона для усиления обороноспособности Украины. Закон №13229 позволяет желающим в возрасте 60+ добровольно подписывать контракт на военную службу.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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