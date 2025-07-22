Главное:
- Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП
- Генпрокурор получает контроль над НАБУ и САП
- Закон подписал спикер Верховной Рады, он передан на подпись президенту
Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины приняла закон№12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получит полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За закон проголосовали 263 народных депутата. Он расширяет влияние генпрокурора на антикоррупционные органы:
- генеральный прокурор получает доступ ко всем уголовным производствам НАБУ;
- генпрокурор может давать обязательные указания детективам и изменять подследственность;
- генпрокурор имеет право закрывать производство на основании ходатайств стороны защиты;
- генпрокурор может лично подписывать подозрения высокопоставленным должностным лицам;
- руководитель САП теряет право самостоятельно входить в состав группы прокуроров - это решение будет принимать исключительно генпрокурор.
Также нардеп рассказал, что закон об ограничении полномочий НАБУ и САП подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его передали на подпись президенту Украины.
Решение Верховной Рады - новости Украины
Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что существует потребность найти механизм реализации их прав.
Также Рада зарегистрировала законопроект №13335, который позволяет временно бронировать мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации, если они трудоустраиваются на критически важные оборонные предприятия. Бронирование будет длиться до 45 дней и будет предоставляться только раз в год.
Как сообщал Главред, 16 июля ВР приняла три закона для усиления обороноспособности Украины. Закон №13229 позволяет желающим в возрасте 60+ добровольно подписывать контракт на военную службу.
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О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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