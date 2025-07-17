Почему Умерова не назначили послом Украины в США - в Раде заинтриговали заявлением

Рустем Умеров не станет послом Украины в США, вместо этого эту должность, вероятно, займет вице-премьер Ольга Стефанишина, отметили в "Слуге народа".

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Кто будет новым послом Украины в США / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

По сообщениям, послом Украины в США может стать Ольга Стефанишина

Рустем Умеров может получить другую должность во власти, связанную с переговорами

Ранее СМИ сообщали, что Рустем Умеров может стать послом Украины в США, однако эта кандидатура была отклонена президентом, который имеет исключительное право назначать послов. Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, только президент Украины Владимир Зеленский может определять кто станет послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Также, перед принятием такого решения глава государства обычно советуется с МИД. Теперь, есть сообщение о том, что должность посла в США займет Ольга Стефанишина.

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"Напомню, что она отвечала не только за европейскую интеграцию Украины, но и за евроатлантическую. В этом вопросе она тесно сотрудничала с нашими партнерами в Вашингтоне. Поэтому это не является чем-то новым для нее", - сказала народный депутат от "Слуги народа".

Евгения Кравчук добавила, что Умеров останется во власти, но может перейти на другую должность, вероятно, связанную с переговорным процессом.

Назначение нового правительства Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада Украины во время заседания 17 июля поддержала формирование нового состава правительства под руководством Юлии Свириденко.

Одним из ключевых назначений стало избрание нового министра обороны - им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал возможные кадровые ротации, в частности отметил, что уже экс-министр обороны Рустем Умеров может занять должность посла Украины в США.

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О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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