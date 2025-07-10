Кто займет должность посла в США: Зеленский раскрыл возможную кандидатуру

Вкратце:
- Зеленский планирует заменить посла Украины в США
- Министр обороны Умеров может возглавить посольство
- Перестановки в Кабмине будут значительными
Министр обороны Украины Рустем Умеров может быть назначен послом Украины в США. В случае этого в Кабинете Министров ожидаются значительные кадровые изменения. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.
Зеленский выразил благодарность действующему послу Оксане Маркаровой за работу и отметил, что уже обсудил с ней возможные варианты дальнейшей госслужбы. Президент добавил:
"Я хотел бы, чтобы Маркарова продолжила работать в Украине. Но окончательное решение зависит от нее самой."
Глава государства подчеркнул важность усиления отношений с США в условиях войны, которая сейчас определяет бюджет страны:
"Что касается нового посла и Кабинета министров. Я скажу откровенно: если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть ключевым нашим послом, будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины, понятно почему."
Зеленский добавил:
"Поэтому нужно, чтобы человек был сильным и был в контексте самого главного, а это усиление Украины, прежде всего оружие. Поэтому одна из моих идей, что это может быть министр обороны Украины. И это имеет большое влияние на правительство."
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты возобновили поставки Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов и высокоточных ракет GMLRS. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, соответствующее решение уже реализуется.
Кроме того, в Риме президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Также президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Великобританию подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны европейских стран в борьбе с российской агрессией.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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