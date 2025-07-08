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В Кремле начали ныть после обещания Трампа отправить Украине больше оружия

Алёна Воронина
8 июля 2025, 14:04
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Прихвостень Путина Песков после заявления Трампа начал разбрасываться обвинениями, что это "не лежит в русле попыток способствовать мирному урегулированию".
Песков, Трамп
В Кремле начали ныть после обещания Трампа отправить Украине больше оружия/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, УНИАН

Кратко:

  • В Кремле отреагировали на обещание Трампа отправить Украине больше оружия
  • Песков сказал, что это якобы "не лежит в русле попыток способствовать мирному урегулированию"

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал предоставить Украине новые пакеты военной помощи.

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков после такого заявления Трампа начал разбрасываться обвинениями, что такое решение якобы "не лежит в русле попыток способствовать мирному урегулированию".

видео дня

Но в то же время он сказал, что очень "ценит усилия Трампа по прямому переговорному процессу между Москвой и Киевом".

"Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать в Украину из США, то нужно время, чтобы это прояснить окончательно", - добавил он.

Также он не сдержался, чтобы не бросить несколько обвинений в сторону государств Европы, которые предоставляют Украине оружие для защиты от страны-агрессора России. Песков цинично заявил, якобы такие действия "направлены на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий".

Военная помощь Украине от США - последние новости

Ранее сообщалось, что Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и "наехал" на Путина. Дональд Трамп напомнил, что недавно провел конструктивный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине. В Пентагоне заявили о возобновлении поставок оружия Украине после слов Дональда Трампа о необходимости помощи Киеву.

Также ранее в WSJ отмечали, что Трамп пообещал Зеленскому столько оружия, сколько США смогут дать. Совет национальной безопасности США обсудит шаги в вопросе продолжения вооруженной поддержки Украины.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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