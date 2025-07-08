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"Неприемлемо для всех": президент Чехии дал мрачный прогноз по войне в Украине

Виталий Кирсанов
8 июля 2025, 12:26
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Президент Чехии отметил, что кроме поддержки Украины, также важно оказывать максимальное давление против России.
Президент Чехии дал мрачный прогноз по войне в Украине
Президент Чехии дал мрачный прогноз по войне в Украине / Колаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОП

Что сказал Петр Павел:

  • Военным РФ удалось оккупировать часть Украины
  • В армии РФ большие потери

Полномасштабная война между Украиной и РФ может длиться годами, если будет продолжаться в таком же духе. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

По словам Павела, российским военным удалось оккупировать некоторые части украинской территории, но ценой больших жертв и потерь.

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"Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный ущерб. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - добавил он.

Президент Чехии отметил, что кроме поддержки Украины, также важно оказывать максимальное давление против России и демонстрировать, что "на поле боя нет победы.

Кстати, Чехия с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину. Прага предоставила значительную военную помощь, включая танки, артиллерию, боеприпасы и обучение украинских военных. Однако в октябре 2025 года в Чехии запланированы парламентские выборы. На фоне этого, Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине.

Военные поставки Украине - новости по теме

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов. В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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О персоне: Петр Павел

Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.

Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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