Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Американский президент остался доволен разговором с Зеленским.

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Что сказал Трамп о поставках новых комплексов Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

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Трамп заявил, что Украине нужны Patriot

Глава США назвал возможной отправку комплексов ПВО Украине

Разговор с Зеленским по оценкам Трампа был хорошим

Президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Украине нужны Patriot для обороны.

Как пишет Reuters, это он заявил журналистам на борту Air Force One. На вопрос, отправит ли он больше комплексов в Киев глава США ответил, что это возможно.

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"Они им нужны для защиты. То есть, я не хочу видеть, как умирают люди", - подчеркнул Трамп.

В то же время Трамп назвал разговор с Зеленским "хорошим", особенно на фоне предыдущего его звонка кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Patriot / Инфографика: Главред

Передача Украине Patriot - последние новости

Напомним, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Однако впоследствии, после приостановки помощи США, пресс-секретарь администрации президента Трампа Кэролайн Левитт не стала комментировать возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что Украина располагает достаточным количеством ракет для отражения российских воздушных ударов лишь до конца лета, после чего может наступить крайне опасная ситуация.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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