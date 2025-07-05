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Цена обвалилась на 40%: в магазинах подешевел любимый сезонный продукт украинцев

Анна Косик
5 июля 2025, 14:04
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Только за месяц цена на базовый овощ упала до менее 30 гривен за килограмм.
Цена обвалилась на 40%: в магазинах подешевел любимый сезонный продукт украинцев
Сезонный овощ стал более доступен для украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Основное:

  • В Украине подешевел картофель
  • Молодой картофель снизился в цене почти вдвое

Цены на картофель, который любят многие украинцы, приятно удивляют покупателей в магазинах, ведь за последний месяц они снизились на все виды этого овоща. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Если в июне средняя цена на картофель была 36,39 гривен за килограмм, то по состоянию на 5 июля, украинцы могут купить популярный овощ по 30,90 гривен.

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Почти вдвое снизилась цена на молодой картофель, который в прошлом месяце стоил почти 50 гривен за килограмм. В июле средняя цена на молодой картофель составляет 28,37 гривен против 47,99 гривен в июне.

Наименее заметно в этом месяце подешевел розовый картофель. Если в июне он стоил 43,38 гривен, то сегодня за килограмм этого вида картофеля придется заплатить 38,38 гривен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что курятина является самым доступным для украинцев мясом, но даже на него цены стремительно растут. Например, килограмм куриного бедра в этом месяце подорожал до 151,50 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что цены на продукты питания в украинских супермаркетах становятся выше. Не исключением является и рыба, стоимость которой ощутимо выросла.

Недавно экономист Олег Пендзин рассказал чего ждать от цен на продукты осенью. По его словам, это зависит от многих факторов. В частности, насколько благоприятным будет лето для аграриев.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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