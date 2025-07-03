'Нужно дождаться': экономист предупредил, что будет с ценами на продукты осенью

На повышение и снижение цен на продукты в Украине влияет ряд факторов.

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Экономист рассказал о ценах на продукты в Украине осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Пендзин:

Стоимость продуктов будет зависеть от летнего урожая

Делать прогнозы по ценам на продукты осенью еще нельзя

Цены на продукты в Украине достаточно стремительно растут. Многие украинцы со страхом ждут нового сезона, когда стоимость даже базовых продуктов может повыситься еще заметнее.

Экономист Олег Пендзин рассказал Новини.LIVE чего ждать от цен на продукты осенью. По его словам, это зависит от многих факторов. В частности, насколько благоприятным будет лето для аграриев.

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"Мы же видели, какой был июнь. Если в прошлом году в первый месяц лета средняя температура была чуть ли не 35 градусов, то в этом году у нас было +20 и дожди. Поэтому нужно дождаться, когда фермеры соберут первые урожаи", - пояснил он.

Поэтому уже в начале августа будет понятно, что у нас будет с ценами, как минимум, на борщевой набор, осенью. А пока о подорожании или удешевлении цен говорить рано.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что на внутреннем рынке Украины быстро снижаются цены на голубику. Дешевеет преимущественно голубика низкого и среднего качества, в то время как цена на ягоду премиального класса остается относительно высокой.

Недавно стало известно, что по сообщению аналитиков, в Украине переписали цены на овощи и фрукты. Большинство продуктов подешевели, но есть и те, которые стали дороже

Напомним, Главред писал, что в мае кофе Nescafe Gold стоил 434 гривны. Однако, по состоянию на 28 июня, такая же пачка кофе обошлась украинцам уже в 563,70 гривны.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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