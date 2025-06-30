На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций

За последнюю неделю цены на продукты резко изменились.

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Как изменились цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине подешевели: свекла, лук, томат, огурец

В то же время, цены на картофель и морковь начали расти

Во фруктовом сегменте ощутимо упали цены на черешню

В Украине переписали цены на овощи и фрукты. Большинство продуктов подешевели, но есть и те, которые стали дороже. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Так, рост предложения столовой свеклы привел к резкому снижению цен. Стоимость раннего овоща упала с 25-40 грн/кг до 15-20 грн/кг. По той же причине подешевел лук нового урожая - стоимость составляет 14-25 грн/кг, хотя на прошлой неделе цены были на уровне 25-40 грн/кг.

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В то же время, ранний картофель и морковь продавались дороже, чем неделей ранее. Сейчас стоимость установлена 15-22 грн/кг и 50-55 грн/кг соответственно.

Аналитики добавили, что томат (55-85 грн/кг) и огурец (15-30 грн/кг) подешевели, а цены на сладкий перец выросли (100-160 грн/кг).

"Подорожали кабачок и чеснок. В сегменте зелени продолжили снижаться цены на петрушку и начал дорожать укроп", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что во фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качества черешни продавцы были вынуждены и в дальнейшем снижать цены. Сейчас стоимость этой ягоды составляет 115-130 грн/кг, хотя ранее ее продавали по 120-150 грн/кг.

Как изменились цены на продукты / фото: EastFruit

Абрикос подешевел (80-100 грн/кг), а персик подорожал (100-120 грн/кг). Также расширился диапазон цен на землянику садовую, который составляет 75-120 грн/кг.

"Цены на другие ягодные позиции уменьшались. Особенно резко снизилась цена на смородину, как черную, так и красную", - подытожили в EastFruit.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик УКАБ Максим Гопка заявил, что сыр в Украине относится к продуктам с высокой стоимостью, поэтому возможно дальнейшее повышение цен. Потребителям стоит готовиться к новым изменениям в стоимости этого продукта.

Также известно, что только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов кофе выросла почти на 30%. При имеющихся прогнозах стоит ожидать и в дальнейшем постепенного повышения цен на кофе в Украине.

В то же время, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в июле 2025 года, цены на овощи начнут снижаться. В частности, подешевеют помидоры огурцы, молодой картофель и лук.

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