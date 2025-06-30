Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций

Мария Николишин
30 июня 2025, 11:32
159
За последнюю неделю цены на продукты резко изменились.
На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций
Как изменились цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине подешевели: свекла, лук, томат, огурец
  • В то же время, цены на картофель и морковь начали расти
  • Во фруктовом сегменте ощутимо упали цены на черешню

В Украине переписали цены на овощи и фрукты. Большинство продуктов подешевели, но есть и те, которые стали дороже. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Так, рост предложения столовой свеклы привел к резкому снижению цен. Стоимость раннего овоща упала с 25-40 грн/кг до 15-20 грн/кг. По той же причине подешевел лук нового урожая - стоимость составляет 14-25 грн/кг, хотя на прошлой неделе цены были на уровне 25-40 грн/кг.

видео дня

В то же время, ранний картофель и морковь продавались дороже, чем неделей ранее. Сейчас стоимость установлена 15-22 грн/кг и 50-55 грн/кг соответственно.

Аналитики добавили, что томат (55-85 грн/кг) и огурец (15-30 грн/кг) подешевели, а цены на сладкий перец выросли (100-160 грн/кг).

"Подорожали кабачок и чеснок. В сегменте зелени продолжили снижаться цены на петрушку и начал дорожать укроп", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что во фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качества черешни продавцы были вынуждены и в дальнейшем снижать цены. Сейчас стоимость этой ягоды составляет 115-130 грн/кг, хотя ранее ее продавали по 120-150 грн/кг.

На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций
Как изменились цены на продукты / фото: EastFruit

Абрикос подешевел (80-100 грн/кг), а персик подорожал (100-120 грн/кг). Также расширился диапазон цен на землянику садовую, который составляет 75-120 грн/кг.

"Цены на другие ягодные позиции уменьшались. Особенно резко снизилась цена на смородину, как черную, так и красную", - подытожили в EastFruit.

На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик УКАБ Максим Гопка заявил, что сыр в Украине относится к продуктам с высокой стоимостью, поэтому возможно дальнейшее повышение цен. Потребителям стоит готовиться к новым изменениям в стоимости этого продукта.

Также известно, что только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов кофе выросла почти на 30%. При имеющихся прогнозах стоит ожидать и в дальнейшем постепенного повышения цен на кофе в Украине.

В то же время, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в июле 2025 года, цены на овощи начнут снижаться. В частности, подешевеют помидоры огурцы, молодой картофель и лук.

Читайте также:

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры Украины с РФ: у Зеленского жестко ответили на манипуляцию Кремля

Переговоры Украины с РФ: у Зеленского жестко ответили на манипуляцию Кремля

12:35Украина
Чеченцы будут масштабно наступать на Запорожскую область, их перебрасывают из РФ: детали

Чеченцы будут масштабно наступать на Запорожскую область, их перебрасывают из РФ: детали

12:00Украина
"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

10:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

Чем отличается водитель от шофера - секрет, который должен знать каждый

Чем отличается водитель от шофера - секрет, который должен знать каждый

Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

Последние новости

12:48

РФ ударила по Харькову новым дроном: что о нем известно

12:37

"Дети ругают, что это вредно": Камалия призналась в тайной зависимости

12:35

Переговоры Украины с РФ: у Зеленского жестко ответили на манипуляцию Кремля

12:23

Мобилизация женщин с сентября: в ЦПД обратились к украинцам с важным заявлением

12:20

Трампа просили надавить на РФ, но он остался нерешительным - президент Чехии

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
12:19

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Весам - предупреждение, Скорпионам - хорошо подумать

12:00

Чеченцы будут масштабно наступать на Запорожскую область, их перебрасывают из РФ: детали

11:58

Китайский гороскоп на завтра 1 июля: Козлам - отдых, Крысам - покупки

11:47

Гороскоп на июль 2025 для Дев: развод, новая любовь и переезд

Реклама
11:42

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

11:32

На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций

11:28

Цей сон: соцсети "разорвал" харизматичный хор с дирижером-красавчикомВидео

10:41

"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

10:30

Прогремели взрывы, был "прилет": РФ ударила "Шахедами" по Кривому РогуФото

10:26

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

10:15

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

10:07

Песков назвал условие нового раунда мирных переговоров с Украиной

09:31

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

09:30

РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

09:27

Гороскоп на завтра 1 июля: Тельцам - измена, Водолеям - море счастливых моментов

Реклама
09:20

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

09:18

Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

08:55

Почему Путин снова заговорил о переговорахмнение

08:27

Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

08:14

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Курс евро подскочит до 50 грн: в Украине перепишут цены на валюту

06:48

Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть разрушения и пожары, четверо пострадавшихФото

06:15

За что их можно презирать: как москвичи пытаются не замечать войнумнение

05:00

Необычный ребус: найдите 3 яблока среди множества помидоров за 5 секунд

04:30

Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки

03:25

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

02:25

Ограничения по возрасту: кому в Украине запрещено садиться за руль

01:30

Полное разочарование: Луселия Сантус опозорилась хвалебными речами в адрес РФ

00:45

Иран проиграл войну: появился прогноз, как Тегеран будут дожимать по максимуму

00:29

Экс-жена футболиста Пятова через полгода после развода рассказала, какой он человек

00:08

Генштаб намекнул на изменения на фронте: к чему готовится агрессор

29 июня, воскресенье
23:50

Почему решили ликвидировать Министерство национального единствамнение

23:38

"Я сделал первый шаг": Потап впервые признался в измене

22:48

Выход США из НАТО: СМИ раскрыли, какое главное требование выдвинул Трамп

22:41

Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

Реклама
22:05

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

21:58

После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты

21:15

"У РФ будут проблемы": эксперт объяснил, почему удары по Ирану выгодны УкраинеВидео

20:34

Пожар и детонация на месте прилета: появились детали уничтожения Су-34 РФ

20:24

Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

20:14

"Не идеальная форма": Slavia показала, как выглядит через три недели после родов

19:59

Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

19:50

Секрет раскрыт - для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремнеВидео

19:20

Ранее не был против расширения НАТО: Путина ткнули носом в "паталогическую ложь"

19:17

Июльские секреты урожая: 5 культур, которые стоит посадить на освободившиеся грядкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять