Пропасть: эксперты сравнили цены на малину в Украине и Сербии

Несмотря на ценовую разницу, украинский малиновый бизнес остается конкурентоспособным.

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Эксперты сравнили цены на малину в Украине и Сербии / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Сколько стоит малина в Украине и Сербии

Почему такая большая разница в стоимости ягоды

В Украине стартовал сезон массовой заготовки малины для заморозки. Заготовители уже приступили к активной закупке свежей ягоды, и на рынке формируется уровень стартовых цен.

По данным аналитиков EastFruit, в зависимости от региона, за килограмм малины производителям предлагают от 50 до 70 гривен, что эквивалентно 1,0–1,4 евро.

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Для сравнения, в Сербии, где сезон начался немного раньше, минимальная закупочная цена на малину составляет около 2,6 евро за килограмм. Таким образом, сербские фермеры получают в среднем в 2,5 раза больше, чем украинские производители.

Несмотря на это, сербские аграрии заявляют о намерении отказаться от выращивания малины в следующем году из-за низкой рентабельности. Однако такие заявления повторяются из года в год и пока не приводят к массовому сворачиванию производства.

Интересно, что в Украине, несмотря на значительно более низкие закупочные цены, особого недовольства со стороны фермеров не наблюдается. Более того, украинские производители демонстрируют стабильность и уверенность в будущем. Это особенно актуально на фоне того, что Украина вырывается в мировые лидеры по экспорту замороженной малины, обгоняя таких крупных игроков, как Польша и Сербия.

Таким образом, несмотря на ценовую разницу, украинский малиновый бизнес остается конкурентоспособным и продолжает наращивать экспортные объемы.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине

Как сообщал Главред, в июле в Украине ожидается снижение цен на овощи - подешевеют помидоры, огурцы, молодой картофель и лук. Экономист Олег Пендзин пояснил, что обычно удешевление происходит в июне, однако в этом году сезон затянулся из-за погоды.

Также снизились цены на молочные продукты, несмотря на общий рост цен на продукты. По данным Минфина, по состоянию на 26 июня творог подешевел с 93,66 до 92,53 грн, кефир - с 62,32 до 58,49 грн, а сметана - с 54,16 до 52,99 грн за упаковку.

Кроме того, цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.

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