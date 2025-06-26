В 100 гривен можно уложиться: в Украине изменились цены на популярные продукты

Основное:
- Несколько молочных продуктов подешевели за последний месяц
- Кефир в супермаркетах стоит меньше 60 гривен
В Украине на фоне стремительного роста цен на ряд продуктов подешевели товары из молочного отдела супермаркетов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
В частности, по сравнению с предыдущим месяцем, снизилась цена на творог. В мае он стоил 93,66 гривны, а по состоянию на 26 июня стоимость такого же сыра составляет 92,53 гривны.
Переписали в супермаркетах цены и на кефир. Если в прошлом месяце 950 миллилитров продавали по 62,32 гривны, то теперь кефир стоит 58,49 гривен.
Еще одной позицией среди молочных продуктов, которая снизилась в цене за последний месяц является сметана. Разница в ценах хоть и не существенная, но заметна: 54,16 гривны в мае против 52,99 гривен в конце июня.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред сообщал, что в течение июля 2025 года ожидается удешевление овощей - до 10% против июньских цен. Из-за расширения объемов поставок и стабильного потребительского спроса несколько подешевели отдельные виды салатных овощей.
Ранее экономист Олег Пендзин также предупреждал, что в июле цены на овощи начнут снижаться. В частности, подешевеют помидоры огурцы, молодой картофель и лук.
Недавно стало известно, что в Украине продолжается ежемесячное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. По мнению главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Светланы Черемисиной, в течение июля 2025 года хлеб может снова вырасти в цене. Подорожание может быть на 1-2%.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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