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В 100 гривен можно уложиться: в Украине изменились цены на популярные продукты

Анна Косик
26 июня 2025, 13:56
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Всего за месяц стоимость молочных товаров снизилась на несколько гривен.
молоко, браслет
Как изменились цены на молочную продукцию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное:

  • Несколько молочных продуктов подешевели за последний месяц
  • Кефир в супермаркетах стоит меньше 60 гривен

В Украине на фоне стремительного роста цен на ряд продуктов подешевели товары из молочного отдела супермаркетов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

В частности, по сравнению с предыдущим месяцем, снизилась цена на творог. В мае он стоил 93,66 гривны, а по состоянию на 26 июня стоимость такого же сыра составляет 92,53 гривны.

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Переписали в супермаркетах цены и на кефир. Если в прошлом месяце 950 миллилитров продавали по 62,32 гривны, то теперь кефир стоит 58,49 гривен.

Еще одной позицией среди молочных продуктов, которая снизилась в цене за последний месяц является сметана. Разница в ценах хоть и не существенная, но заметна: 54,16 гривны в мае против 52,99 гривен в конце июня.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что в течение июля 2025 года ожидается удешевление овощей - до 10% против июньских цен. Из-за расширения объемов поставок и стабильного потребительского спроса несколько подешевели отдельные виды салатных овощей.

Ранее экономист Олег Пендзин также предупреждал, что в июле цены на овощи начнут снижаться. В частности, подешевеют помидоры огурцы, молодой картофель и лук.

Недавно стало известно, что в Украине продолжается ежемесячное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. По мнению главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Светланы Черемисиной, в течение июля 2025 года хлеб может снова вырасти в цене. Подорожание может быть на 1-2%.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

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Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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