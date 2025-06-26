Кошелек "вздохнет" с облегчением: в Украине снизятся цены на популярные овощи

Вы узнаете:
- Когда подешевеют овощи в Украине
- Что будет с ценами на фрукты в июле
В июле 2025 года, цены на овощи начнут снижаться. В частности, подешевеют помидоры огурцы, молодой картофель и лук. Об этом рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Новости.LIVE.
Он отметил, что обычно овощи в Украине дешевеют уже в июне, но на этот раз сезон затянулся из-за неблагоприятных погодных условий в мае. Таким образом, в этом году период "снижения цен" сместится на июль.
"Начнется серьезное удешевление овощной группы товаров: томатов, огурцов, молодого картофеля, лука и т.д.", - отметил эксперт.
По данным Минфина, по состоянию на 26 июня средняя цена на популярные овощи находится на таком уровне:
- молодой картофель - 35,96 грн;
- лук репчатый молодой - 21,23 грн;
- морковь молодая - 82,95 грн/кг;
- свекла молодая - 44,50 грн;
- чеснок молодой - 144,63 грн;
- огурцы - 54,99 грн/кг;
- помидоры красные - 100,80 грн.
Пендзин добавил, что украинцам не стоит ждать снижения цен на сезонные косточковые фрукты. Из-за того, что весной в Украине были неблагоприятные погодные условия, то урожай фруктов оказался плохим. На фоне этого, по словам эксперта, значительного удешевления не будет.
Цены на продукты - последние новости
Как писал Главред, цена на базовый продукт стремительно летит вверх. В частности, дорожает продукция хлебопекарной отрасли. В течение июля 2025 года хлеб может снова вырасти в цене. Подорожание может быть на 1-2%.
Также в июле 2025 года возможен рост розничных цен на основные виды мяса. По этому поводу рассказывалось, какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев.
А вот цены на черешню снизились из-за ухудшения ее качества. Основную часть ягод на рынке составляет продукция среднего и низкого сорта.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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