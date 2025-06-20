Уже не деликатес: цены на популярную ягоду резко обвалились и удивили

Известно, что спрос в этом сегменте остается невысоким.

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Как изменились цены на черешню / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине подешевела черешня

Она уже на 13% дешевле, чем на прошлой неделе

Стоимость снизилась из-за резкого ухудшения качества ягоды

В Украине снизились цены на черешню. Главным фактором для снижения отпускных цен на местную ягоду стало резкое ухудшение качества. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что основной объем предлагаемой к продаже ягоды на сегодняшний день составляет продукция среднего и низкого качества.

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Так, сейчас местная черешня на рынке поступает в продажу по ценам 140-200 грн/кг ($3,36-4,80/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Несмотря на ограниченное предложение этих косточковых на украинском рынке, спрос в этом сегменте остается невысоким. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся поскорее избавиться от такой продукции, постепенно пересматривая ценники в сторону снижения", - говорится в сообщении.

В то же время, аналитики также добавили, что на сегодняшний день цены на местную черешню все же в среднем в 3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начали повышаться цены на тепличные огурцы. Это произошло после довольно резкого снижения цен, которое наблюдалось на рынке неделей ранее.

Цены на морковь также продолжают ползти вверх. Известно, что цены на этот корнеплод сейчас повторяют ежегодную тенденцию по подорожанию, которая продлится конца июня.

Кроме того, на этой неделе в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Главной причиной подорожания стал сезонный фактор - капуста ранних сортов уже практически закончилась, а к сбору средних и поздних сортов еще не приступили.

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