Цены на пороге исторического максимума: стоимость одного овоща удивляет украинцев

Только за месяц цены подскочили на 14%.

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Цены на морковь в Украине / коллаж: Главред

Коротко:

В Украине дорожает морковь

Сейчас цены превышают показатели 2024 года

За год цены на морковь поднялись на 142%

Цены на морковь в Украине продолжают ползти вверх. Об этом сообщили аналитики УКАБ.

Известно, что цены на этот корнеплод пока повторяют ежегодную тенденцию по подорожанию, которая продлится конца июня. После массового появления молодых овощей на рынке, цены начинают падать.

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В то же время, сейчас стоимость килограмма моркови немного меньше рекордных цен 2023 года, но все равно довольно сильно превышает стоимость 2024 года.

Так, средняя цена в розницу за килограмм составляет 57,10 гривни, тогда как в прошлом, 2024 году в то же время морковь стоила 23,50 гривни.

Кроме того, как сообщают аналитики, за последний месяц стоимость моркови подскочила на 14%, а за год - на 142%.

"Сейчас производители входят в важную фазу производства, ведь продукция из открытого грунта будет основным предложением. Но существуют погодные риски, которые могут повлиять на выращивание продукции и формирование общего предложения на рынке. От этого будет зависеть и ценообразование", - говорится в сообщении УКАБ.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ожидается повышение цен на все сорта хлеба. Подорожание произойдет во второй половине 2025 года. В частности ржаной хлеб подорожает на 15%.

Также на этой неделе в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Главной причиной подорожания стал сезонный фактор - капуста ранних сортов уже практически закончилась, а к сбору средних и поздних сортов еще не приступили.

В то же время, в Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Очередное снижение цен связано с увеличением предложения овоща на рынке.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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