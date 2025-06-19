Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Курсовые "обострения": как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня

Мария Николишин
19 июня 2025, 13:15
20
Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 июня.
Курсовые 'обострения': как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня
Прогноз курса валют / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

  • Курс валют на следующей неделе, вероятно, будет стабильным
  • Война на Ближнем Востоке может внести свои коррективы в соотношение доллара к евро
  • Разница между курсами межбанка и наличного рынка будет весьма незначительной

Сейчас валютный рынок находится в положительной "затяжной" фазе стабильности, а следующая неделя не станет исключением. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он отметил, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет весьма незначительной, что может свидетельствовать об отсутствии разрывов в спросе в различных сегментах рынка.

видео дня

По его словам, формирование курса евро будет происходить на основе мировых котировок пары доллар/евро и по большому счету соотношение стоимости этих валют будет почти неизменным: 1 евро будет равняться 1,1-1,15 долл.

"Вместе с тем война на Ближнем Востоке может внести свои коррективы в соотношение доллара к евро. Сейчас ситуация находится в развитии, и курсовые показатели могут быть достаточно изменчивыми. Вес американской валюты отчасти будет зависеть от активной или пассивной роли США в войне Израиля против Ирана и прямых экономических последствий, как, например, изменения стоимости нефти на мировых рынках", - подчеркнул эксперт.

Лесовой также сказал, что будет с курсом валют на следующей неделе, с 23 по 29 июня:

  • коридоры валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на межбанке и 41,45-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке;
  • ежедневные курсовые изменения ожидаются в рамках до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке останется в пределах майско-июньской обстановки. Любые курсовые "обострения" остаются лишь гипотетическими", - подытожил банкир.

Курсовые 'обострения': как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, 19 июня официальный курс доллара составляет 41,6293 гривен. В то же время, курс евро установлен на уровне 47,9028 гривен.

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти до 43-44 гривен, то есть с июля по декабрь ожидается рост на примерно 2,5-5%.

Доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко сказал, что американская валюта стремительно теряет позиции относительно других мировых валют, хотя недавно наблюдалось некоторое замедление этого падения.

Читайте также:

Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс доллара курс евро новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:16Война
Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

12:24Политика
Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

11:06Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

Последние новости

13:38

Откуда берется жужжание в салоне самолета: пилот объяснил, когда надо переживать

13:36

Можно ли родным нести гроб с умершим родственником: священник объяснил

13:18

Как волки стали собаками - лучшими друзьями человека

13:16

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:15

Курсовые "обострения": как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
13:07

Где спряталась цифра 6 среди пятерок: только "гений головоломок" найдет ее за 11 секунд

12:34

"Кто-то в Европе верит": Путин сказал, пойдет ли войной на страны НАТО

12:24

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

12:14

Колорадский жук - как вредитель из США захватил Европу и Украину

Реклама
12:13

Средняя зарплата в Украине выросла: кто получает больше всего

12:05

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Быкам - страх, Свиньям - неудачи

12:04

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума: подруга певицы подтвердила слухи

11:57

Что известно о Фордо - ядерном сердце Ирана, которое хочет "выключить" Израиль

11:49

Жданов оценил, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия

11:42

Оккупанты продвинулись в двух областях Украины: в DeepState раскрыли направления

11:10

"И паспорт": предательница Ани Лорак получила российское гражданство

11:06

Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

10:54

Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ

10:52

Звездный Папа: кто из современных знаменитостей является родственником Льва XIV

10:45

Мобилизация в Украине продолжается: как узнать, в розыске ли вы в ТЦК

Реклама
10:43

Может ли РФ высадить десант для захвата Одессы: в ВМС дали четкий ответ

10:15

ПриватБанк может "заморозить" перевод на карту: в каком случае деньги не вернут

09:31

Серьезный пожар в районе аэродрома: дроны массово налетели на Волгоград в России

09:25

В США готовятся: Вашингтон может атаковать Иран в ближайшие дни - Bloomberg

09:16

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

09:01

Набеги на гардероб: Сара Джессика Паркер рассказала, как ведут себя ее дочери

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

08:44

Гороскоп Таро на завтра 20 июня: Ракам - удача, Стрельцам - тяжелое решение

08:37

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

08:19

Такого не было с зимы 2024 года: РФ прибегла к опасному повороту и выбрала цель

08:08

Тарас Цымбалюк показал своих родителей - реакция поклонников

07:39

Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир

07:00

"Объект ВПК": Путин цинично оправдал удар ракеты по девятиэтажке в КиевеВидео

05:24

Как сказать на украинском "ширинка": блогер удивил ответом

05:03

Ужас для царской власти и полиции: как похороны Леси Украинки всколыхнули весь КиевВидео

04:40

5 советов, как защитить томаты от болезней летом: урожай удивит щедростью

03:34

Жизнь резко изменится - 3 знаков зодиака ждет прилив достатка и удачи с 19 июня

03:20

Бабочки в животе гарантированы: 5 знаков встретят свою настоящую любовь летом

01:53

От партнерства до "соучастия" один шаг: что изменило отношение Кремля к Германии

Реклама
01:49

8 лет вместе: Маколей Калкин с женой трогательно поздравили друг друга с годовщиной

01:30

60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" покорила красную дорожку натуральным видом

00:50

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно

00:47

Трамп может согласиться на продажу оружия Украине: Волкер назвал неожиданное условие

00:08

Впервые за почти полвека карьеры: Том Круз получит первый Оскар

18 июня, среда
23:37

На грядке осталось место: эта неприхотливая культура даст урожай уже через два месяцаВидео

23:20

Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

23:07

"Алан это не понимает": Макс Барских признался, из-за чего ссорится с Бадоевым

23:06

"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

22:41

Тайны "Маэстро": какой путь прошел Леонид Быков, чтобы стать кумиром миллионовВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять