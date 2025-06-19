Курсовые 'обострения': как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня

Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 июня.

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Прогноз курса валют / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

Курс валют на следующей неделе, вероятно, будет стабильным

Война на Ближнем Востоке может внести свои коррективы в соотношение доллара к евро

Разница между курсами межбанка и наличного рынка будет весьма незначительной

Сейчас валютный рынок находится в положительной "затяжной" фазе стабильности, а следующая неделя не станет исключением. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он отметил, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет весьма незначительной, что может свидетельствовать об отсутствии разрывов в спросе в различных сегментах рынка.

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По его словам, формирование курса евро будет происходить на основе мировых котировок пары доллар/евро и по большому счету соотношение стоимости этих валют будет почти неизменным: 1 евро будет равняться 1,1-1,15 долл.

"Вместе с тем война на Ближнем Востоке может внести свои коррективы в соотношение доллара к евро. Сейчас ситуация находится в развитии, и курсовые показатели могут быть достаточно изменчивыми. Вес американской валюты отчасти будет зависеть от активной или пассивной роли США в войне Израиля против Ирана и прямых экономических последствий, как, например, изменения стоимости нефти на мировых рынках", - подчеркнул эксперт.

Лесовой также сказал, что будет с курсом валют на следующей неделе, с 23 по 29 июня:

коридоры валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на межбанке и 41,45-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке;

ежедневные курсовые изменения ожидаются в рамках до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке останется в пределах майско-июньской обстановки. Любые курсовые "обострения" остаются лишь гипотетическими", - подытожил банкир.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, 19 июня официальный курс доллара составляет 41,6293 гривен. В то же время, курс евро установлен на уровне 47,9028 гривен.

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти до 43-44 гривен, то есть с июля по декабрь ожидается рост на примерно 2,5-5%.

Доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко сказал, что американская валюта стремительно теряет позиции относительно других мировых валют, хотя недавно наблюдалось некоторое замедление этого падения.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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