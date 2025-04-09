Доллар или евро: эксперт ответил, какую валюту лучше покупать в апреле 2025 года

Если Трамп не изменит своей политики, то курс доллара может и дальше колебаться.

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Украинцам стоит хранить активы в нескольких валютах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какую валюту лучше покупать после введения тарифов Трампа

Что будет с курсом доллара

Решение США о введении тарифов вызвало небывалое падение мировых фондовых и товарных рынков. Также "летит" вниз доллар. Доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал в эфире КИЕВ24, куда сейчас лучше инвестировать деньги - в американскую или европейскую валюту.

Он объяснил, что американская валюта стремительно теряет позиции относительно других мировых валют, хотя недавно наблюдалось некоторое замедление этого падения.

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В условиях нестабильности эксперт рекомендует украинцам, обратить внимание на евро.

По его словам, за последний месяц европейская валюта выросла. Сейчас за одно евро дают около 1,1 доллара, тогда как раньше было 1,6.

В то же время стоит хранить активы в нескольких валютах. Лучший вариант сейчас - распределение между гривной, долларом и евро, с несколько большим весом национальной валюты и евро.

При этом Савченко убежден, если Трамп не изменит своей политики, то курс доллара может и в дальнейшем колебаться. По его словам, ближайшие неделю-две покажут истинные намерения американского президента.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, НБУ повысил курс доллара США на среду, 9 апреля. После достижения минимального значения с сентября 2024 года, американская валюта начала расти. Официальный курс доллара на 9 апреля установили на уровне 41,17 грн/долл., что означает ослабление гривны на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что динамика рынка до 13 апреля останется неизменной, ведь пока нет экономических причин для стремительных изменений на валютном рынке. По его словам, курс доллара будет колебаться в пределах 41,4 - 41,8 гривны доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривны за доллар на наличном рынке.

Недавно Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка рассказал, как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине. Он подчеркнул, что на курс доллара в Украине больше всего влияют не новые пошлины Дональда Трампа, а прежде всего военная ситуация. Кроме того, ключевую роль в стабильности гривны играет Национальный банк Украины.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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