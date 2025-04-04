Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине: прогноз банкира

На курс доллара в Украине влияют не новые пошлины США, а война.

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Банкир рассказал, к чему готовиться украинцам из-за тарифов Трампа / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Как тарифы Трампа повлияют на курс доллара

Ждать ли подорожания валюты

По состоянию на сегодня на курс доллара в Украине влияют не новые пошлины Дональда Трампа, а прежде всего военная ситуация. Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка в комментарии РБК-Украина.

По его словам, ключевую роль в стабильности гривны играет Национальный банк Украины.

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"Конечно, существует достаточно большой соблазн в оценке и прогнозах ситуации на валютном рынке привязаться к таможенной политике Соединенных Штатов. Однако у нас идет война и, к счастью, вовремя принятые монетарные меры обезопасили украинский валютный рынок от провала", - объяснил банкир.

Мамедов напомнил, что в Украине действует режим "управляемой гибкости", который сочетает государственное регулирование курса с рыночными механизмами, что помогает контролировать курс и избегать стремительных курсовых взлетов и падений.

"Иначе говоря, 10% пошлина от США не должны сказаться на курсовых показателях. Тем более, что США не являются ключевым украинским импортером", - считает банкир.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, курс гривны в апреле 2025 года может укрепиться относительно доллара, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине. Эксперт считает, что в апреле курс гривны будет колебаться на уровне 41,2 - 42,5 грн. за доллар, а курс евро 44,7 - 46,2 грн.

Недавно начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что режим "управляемой гибкости" и валютные интервенции Национального банка Украины будут влиять на то, что на рынке в течение апреля не будет резких колебаний курса доллара США. По его словам, спрос и предложение будут находиться в балансе.

Напомним, в Reuters писали, что евро вырос более чем на 2% против доллара 3 апреля, достигнув лучших показателей за более чем девять лет. Причиной таких колебаний курса стали новые тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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