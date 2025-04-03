Печь паску - дорого: насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху

Вы узнаете:
- Сколько сейчас стоят продукты для выпекания паски
- Насколько увеличилась цена на эти продукты по сравнению с прошлым годом
В этом году продукты, которые нужны для выпекания паски на Пасху, обойдутся украинцам на сумму, которая на 38,6% больше, чем в апреле прошлого года.
Индекс главной пасхальной выпечки значительно вырос. Об этом говорится в мониторинге цен на продукты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
"Нынешний индекс главной пасхальной выпечки значительно вырос - приготовление 3-4 пасок весом по 500-600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 грн, что на 38,6% дороже, чем перед Пасхой 2024 года", - говорится в мониторинге УКАБ.
Наибольшее влияние на себестоимость имеют следующие продукты:
- сливочное масло (подорожало на 71% и составляет 121 грн за 200 грамм),
- молоко (+31%, 30 грн за 500 грамм),
- яйца (+61%, 58 грн за 8 штук).
"Кроме этого, для выпекания паски нужны мука и сахар, которые за последний месяц несколько подешевели: мука на 8%, а сахар на 6%. Однако, это удешевление не компенсирует годового роста цен: мука все еще на 14% дороже, чем в апреле 2024 года, а сахар - на 13%. Стоимость дрожжей осталась неизменной", - отмечается в мониторинге.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украине подешевеет базовый продукт на 20-30%. С приближением мая цены на некоторые продукты будут снижаться.
Также ранее сообщалось, что цена на популярный овощ стремительно падает - стало известно, сколько будут платить украинцы. Подешевел еще один популярный овощ, который украинцы потребляют довольно часто.
Напомним, стало известно, сколько будет стоить корзина на Пасху-2025 и какие продукты подорожали больше всего. Цены на продукты в пасхальную корзину в 2025 году значительно вырастут по сравнению с предыдущим годом, указывают аналитики.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.
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