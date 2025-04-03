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Решение США о масштабных пошлинах повлияло на рынок: сколько стоят доллар и евро

Даяна Швец
3 апреля 2025, 12:07
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В Украине курс доллара на валютном рынке прекратил падение, тогда как единая европейская валюта резко подорожала.
Трамп, пошлины, деньги
Обменники обновили табло / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео прямой трансляции Белого дома

Вкратце:

  • Заявление Дональда Трампа о введении пошлин вызвало ослабление доллара и укрепление евро на международных рынках.
  • Курс евро в Украине резко вырос, на межбанковском рынке курс доллара также остается стабильным.

Укрепление евро связано с ослаблением доллара после заявления президента США Дональда Трампа о введении масштабных пошлин. По данным мониторинга рынка, по состоянию на утро 3 апреля средний курс продажи доллара остался стабильным на уровне 41,50 гривен, зато курс евро вырос на 40 копеек, до 45,40 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,00 гривен, а евро - по 44,70 гривен.

видео дня

На межбанковском валютном рынке курс доллара установился на уровне 41,32-41,35 гривен за доллар (купля-продажа), что соответствует показателям предыдущего дня.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) шестой день подряд снижает курс доллара к гривне.

По состоянию на 3 апреля 2025 года официальный курс НБУ составляет:

  • 41,3162 гривен за 1 доллар (-0,0568 грн);
  • 44,6339 гривен за 1 евро (+0,0255 грн).
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
​ Курс доллара / Инфографика: Главред ​

Курс доллара в Украине - последние новости

Как рассказывал Главред, 1 апреля, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара до 41,42 грн (-6 коп.). В то же время курс евро вырос до 44,83 грн (+8 коп.).

По состоянию на 2 апреля сообщалось, что курс доллара снижается уже пятый день подряд. Официальный курс доллара на 2 апреля установили на уровне 41,37 грн/долл - гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Банкир Тарас Лесовой удивил, по какой цене будет 100$ в апреле. По его словам, на ситуацию серьезно влияет динамика развития аграрного сектора и общего состояния экономики страны.

Больше экономических новостей:

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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