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Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

Даяна Швец
2 апреля 2025, 17:20
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В компании планируют постепенно расширять возможности сервиса, внедряя его во всех супермаркетах сети.
супермаркет, деньги
Как работает рассрочка в одном из украинских супермаркетов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Сеть супермаркетов "Сильпо" ввела услугу рассрочки на продукты.
  • Оформить рассрочку можно на три месяца, на суммы от 1000 до 20 000 грн.

Сеть супермаркетов "Сільпо" запустила услугу рассрочки на продукты, став первой в Украине компанией, которая внедрила формат Buy Now Pay Later для покупок в продуктовых магазинах. Как отмечает Forbes, благодаря этому сервису клиенты могут оплачивать свои покупки частями.

На сегодня услуга уже доступна в восьми магазинах "Сильпо" по всей стране. Таким образом, процесс оформления рассрочки занимает всего 20 секунд.

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Подобные программы рассрочки обычно используются для дорогих покупок в крупных зарубежных торговых сетях, таких как Affirm и Clarna, которые специализируются на финансировании приобретения техники.

Однако "Сильпо" стало первой компанией, внедрившей этот механизм в сфере розничной торговли продуктами.

Журналисты "Телеграф" решили узнать, планируют ли другие крупные сети супермаркетов внедрять подобные услуги, итак:

  • сеть "АТБ" пока не может предоставить конкретной информации, но обещает ответить позже.
  • сеть "NOVUS" предложила отправить официальный запрос для получения ответа.

Таким образом, пока нет точной информации о том, последуют ли другие сети примеру, поэтому вопрос остается открытым.

Цены на продукты в Украине - что известно

В марте 2025 года, как писал Главред, украинцы ощутили значительное подорожание молочной продукции. В частности, молоко выросло в цене на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.

Кроме молочных продуктов, на прошлой неделе в Украине также наблюдался резкий рост цен на бананы. Одной из возможных причин этого подорожания являются действия Дональда Трампа, направленные на стимулирование судостроения США.

В то же время специалисты прогнозируют, что с 1 апреля 2025 года возможно незначительное снижение цен на молоко, примерно на 20-30 копеек. Однако, общая ситуация на рынке молочных продуктов остается нестабильной, и цены могут колебаться.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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