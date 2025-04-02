Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

О чем речь:
- Сеть супермаркетов "Сильпо" ввела услугу рассрочки на продукты.
- Оформить рассрочку можно на три месяца, на суммы от 1000 до 20 000 грн.
Сеть супермаркетов "Сільпо" запустила услугу рассрочки на продукты, став первой в Украине компанией, которая внедрила формат Buy Now Pay Later для покупок в продуктовых магазинах. Как отмечает Forbes, благодаря этому сервису клиенты могут оплачивать свои покупки частями.
На сегодня услуга уже доступна в восьми магазинах "Сильпо" по всей стране. Таким образом, процесс оформления рассрочки занимает всего 20 секунд.
Подобные программы рассрочки обычно используются для дорогих покупок в крупных зарубежных торговых сетях, таких как Affirm и Clarna, которые специализируются на финансировании приобретения техники.
Однако "Сильпо" стало первой компанией, внедрившей этот механизм в сфере розничной торговли продуктами.
Журналисты "Телеграф" решили узнать, планируют ли другие крупные сети супермаркетов внедрять подобные услуги, итак:
- сеть "АТБ" пока не может предоставить конкретной информации, но обещает ответить позже.
- сеть "NOVUS" предложила отправить официальный запрос для получения ответа.
Таким образом, пока нет точной информации о том, последуют ли другие сети примеру, поэтому вопрос остается открытым.
Цены на продукты в Украине - что известно
В марте 2025 года, как писал Главред, украинцы ощутили значительное подорожание молочной продукции. В частности, молоко выросло в цене на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.
Кроме молочных продуктов, на прошлой неделе в Украине также наблюдался резкий рост цен на бананы. Одной из возможных причин этого подорожания являются действия Дональда Трампа, направленные на стимулирование судостроения США.
В то же время специалисты прогнозируют, что с 1 апреля 2025 года возможно незначительное снижение цен на молоко, примерно на 20-30 копеек. Однако, общая ситуация на рынке молочных продуктов остается нестабильной, и цены могут колебаться.
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Что известно о Forbes
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
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