Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

В компании планируют постепенно расширять возможности сервиса, внедряя его во всех супермаркетах сети.

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Как работает рассрочка в одном из украинских супермаркетов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Сеть супермаркетов "Сильпо" ввела услугу рассрочки на продукты.

Оформить рассрочку можно на три месяца, на суммы от 1000 до 20 000 грн.

Сеть супермаркетов "Сільпо" запустила услугу рассрочки на продукты, став первой в Украине компанией, которая внедрила формат Buy Now Pay Later для покупок в продуктовых магазинах. Как отмечает Forbes, благодаря этому сервису клиенты могут оплачивать свои покупки частями.

На сегодня услуга уже доступна в восьми магазинах "Сильпо" по всей стране. Таким образом, процесс оформления рассрочки занимает всего 20 секунд.

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Подобные программы рассрочки обычно используются для дорогих покупок в крупных зарубежных торговых сетях, таких как Affirm и Clarna, которые специализируются на финансировании приобретения техники.

Однако "Сильпо" стало первой компанией, внедрившей этот механизм в сфере розничной торговли продуктами.

Журналисты "Телеграф" решили узнать, планируют ли другие крупные сети супермаркетов внедрять подобные услуги, итак:

сеть "АТБ" пока не может предоставить конкретной информации, но обещает ответить позже.

сеть "NOVUS" предложила отправить официальный запрос для получения ответа.

Таким образом, пока нет точной информации о том, последуют ли другие сети примеру, поэтому вопрос остается открытым.

Цены на продукты в Украине - что известно

В марте 2025 года, как писал Главред, украинцы ощутили значительное подорожание молочной продукции. В частности, молоко выросло в цене на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.

Кроме молочных продуктов, на прошлой неделе в Украине также наблюдался резкий рост цен на бананы. Одной из возможных причин этого подорожания являются действия Дональда Трампа, направленные на стимулирование судостроения США.

В то же время специалисты прогнозируют, что с 1 апреля 2025 года возможно незначительное снижение цен на молоко, примерно на 20-30 копеек. Однако, общая ситуация на рынке молочных продуктов остается нестабильной, и цены могут колебаться.

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Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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