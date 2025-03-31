Обвал на рынке сырья: что будет с ценами на молоко в Украине

Кратко:
- В Украине уничтожаются цены на молоко-сырье
- С 1 апреля цены могут еще снизиться
В Украине снижаются цены на молоко-сырье из-за превышения предложения, проблем в Венгрии и Словакии с распространением ящура и отмены льгот для Украины.
Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. Известно, что Евросоюз планирует вернуть пошлины на украинскую агропродукцию с 5 июня 2025 года. Это может усложнить экспорт, ведь значительная часть товаров идет через порты Польши и Румынии.
В то же время дальнейшее распространение ящура может спровоцировать то, что европейские молокозаводы перейдут на производство товаров длительного хранения, таких как сливочное масло и сухое молоко. Это создаст избыток продукции, что может еще больше снизить цены.
По состоянию на 25 марта цены на молоко-сырье были: 16,35 грн/кг экстрасорта, 16,15 грн/кг высшего сорта и 15,65 грн/кг первого сорта. Специалисты прогнозируют, что с 1 апреля цены могут упасть еще на 20-30 копеек. Также они предупреждают о риске распространения ящура в Украине, что может нанести серьезный удар по этой отрасли.
Если тенденция падения закупочных цен сохранится, в течение 1-2 месяцев это может сказаться на снижении цен в супермаркетах. Однако значительного удешевления ожидать не стоит из-за высоких затрат на переработку и логистику.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цена на молочные продукты в Украине в марте 2025 года значительно выросла. Так, всего за месяц молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.
Ранее также сообщалось, что из мясной продукции в Украине больше всего подорожало куриное мясо - на 2-10%. Ближе к маю возможно повышение цен на свинину.
Накануне стало известно, что в марте 2025 года цена на пшеничную муку снизилась на 16%. Эксперты предполагают, что причиной этого может быть решение розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками.
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Что такое Ассоциация производителей молока?
Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.
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