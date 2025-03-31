Цены рванули вверх перед Пасхой: в Украине дорожает востребованный продукт

В Украине резко подорожали курятина и яйца, а ближе к маю возможно повышение цен на еще один продукт, отметили в УКАБ.

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Свинина еще держится, а курятина уже дорожает / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Цены на курятину выросли на 2-10% в зависимости от части

Яйца подорожали на 10%

Ближе к маю возможно повышение цен на свинину

Из мясной продукции в Украине больше всего подорожало куриное мясо - на 2-10%. Ближе к маю возможно повышение цен на свинину. Об этом свидетельствует анализ Главреду ежемесячного мониторинга цен на продукты питания Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

В мясном сегменте больше всего выросли цены на куриное мясо. Его стоимость увеличилась на 2-10% в зависимости от части.

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Цена на курятину / Фото: УКАБ

Также подскочила стоимость яиц. За март десяток подорожал в среднем на 10% и теперь стоит 73,1 грн. Причиной подорожания является повышение стоимости кормов.

"Курятина выросла в цене из-за стабильно высокой стоимости кормов (цены на зерновые и масличные культуры продолжают восстанавливаться). Сейчас цены на яйца формируются под влиянием нескольких ключевых факторов: стоимость кормов, погодные условия. Колебания цены в пределах 5-8 грн будут происходить до мая месяца. Если погодные условия будут положительные для стабильного производства, стоимость продукта может снизиться на 25-30% от текущей цены", - отметили в УКАБ.

Цены на яйца / Фото: УКАБ

Почти неизменной осталась цена на свинину. Ошеек подорожал на 1% (271 грн за 1 кг), а говядина прибавила 4% (334 грн за кг).

"Ситуация со свининой остается без существенных изменений. Закупочные цены на перерабатывающих предприятиях относительно стабильны, однако точечно просматривается повышение. Возможен некоторый рост, однако ближе к маю", - отметили в УКАБ.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на помидоры начали резко снижаться из-за увеличения поставок из Турции. Сейчас импортные помидоры продаются по 70-90 грн/кг.

Также в марте 2025 года в Украине молоко подорожало на 11%, творог на 7%, а сметана на 6%. Основными причинами стали повышение стоимости кормов для скота и рост энергозатрат.

Кроме этого, в марте 2025 года цена на пшеничную муку снизилась на 16%, вероятно, из-за скидок розничных сетей перед Пасхой. По данным УКАБ, среди круп только мука подешевела, тогда как гречка (+4%) и рис (+1%) выросли в цене.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

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