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Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость к Пасхе

Анастасия Заремба
29 марта 2025, 10:00
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Главред проанализировал ежемесячный мониторинг цен на продукты питания Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
продукты, цена
Цены на продукты в Украине продолжают расти / Коллаж Главред

В марте украинский рынок продовольственных товаров претерпел изменения, что сказалось на цене определенных групп товаров. В основном причинами колебания стоимости продуктов являются изменения в спросе и предложении. Главред проанализировал ежемесячный мониторинг цен на продукты питания Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Цены на крупы и муку - что подешевеет к Пасхе

Рынок круп в марте оказался наиболее стабильным. Единственным товаром, который не подорожал, стала пшеничная мука (-16%). Эксперты допускают, что снижение стоимости может быть вызвано решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками, ведь цена на сырье за последний месяц не снизилась.

Из бакалеи также неизменной осталась цена на макаронные изделия, тогда как гречневая крупа и рис несколько повысились (4% и 1% соответственно). Так же подорожали сахар (+4%) и подсолнечное масло (+2%)

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Цены на продукты
Цена гречки в марте повысилась на 4% / Скриншот, УКАБ

"Подсолнечное масло продолжает дорожать из-за стабильно высокой стоимости семян подсолнечника в оптовых закупках. Стоимость подсолнечника росла в связи с активным спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченным предложением из-за меньшего урожая 2024 года. Соответственно цена подсолнечного масла на полках магазина в среднем выросла на 4% за последний месяц", - отметили в УКАБ.

Молоко и сыр подорожали - что будет с ценами в апреле

Стабильного повышения цен претерпели и молочные изделия. Молоко подорожало на 5%, творог - на 7%, а сметана - на 6%. Основные факторы повышения - рост стоимости кормов для скота и повышенные энергозатраты на производство. Цена на молоко за месяц выросла до 45,8-53,5 грн (+11%), сыр 90-97 грн (+7%).

Цены на продукты
Молоко подорожало до 11% / Скриншот, УКАБ

"В течение следующих недель стоимость на молочные продукты должна остаться постоянной. Увеличение надоев молока (предложения) должно изменить ценовую ситуацию на рынке, однако этого следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения", - прогнозируют специалисты.

Курица существенно прибавила в цене - сколько стоят мясо и яйца

Из мясной продукции больше всего подорожало куриное мясо - в зависимости от части, цена увеличилась от 2 до 10 процентов. Также в цене прибавили и яйца - за март десяток подорожал в среднем на 10 процентов - до 73,1 грн.

Цены на продукты
На цену на яйца влияет стоимость кормов / Скриншот, УКАБ

Почти постоянной осталась цена на свинину - в частности, ошеек прибавил в цене 1 процент (271 грн за 1 кг), тогда как говядина подорожала на 4 процента (334 грн за кг).

"Ситуация со свининой остается без существенных изменений. Закупочные цены на перерабатывающих предприятиях относительно стабильны, однако точечно просматривается повышение. Возможен некоторый рост, однако ближе к маю. Курятина выросла в цене из-за стабильно высокой стоимости кормов (цены на зерновые и масличные культуры продолжают восстанавливаться). Сейчас цены на яйца формируются под влиянием нескольких ключевых факторов: стоимость кормов, погодные условия. Колебания цены в пределах 5-8 грн будут происходить до мая месяца. Если погодные условия будут положительные для стабильного производства, стоимость продукта может снизиться на 25-30% от текущей цены (на графике просматривается динамика сезонности)", - считают в УКАБ.

Цены на продукты
Цена на курятину в марте выросла больше всего / Скриншот, УКАБ

Овощи до мая не подешевеют

В овощной группе в марте существенно подорожали морковь и добавила +30 процентов к цене (47 грн за 1 кг), помидоры (+39%) - 133 грн за 1 кг, свекла (+13% - 27 грн) и чеснок (+14% - 182 грн за 1 кг).

Цены на продукты
Сколько стоят продукты из борщевого набора / Скриншот, УКАБ

"Ожидать снижения цен на овощи не стоит до мая. Внутреннее предложение от украинского производителя начнет появляться только в конце апреля" , - считают эксперты.

Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?

Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

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