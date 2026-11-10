Умер известный дизайнер - один из основателей Ukrainian Fashion Week

Соосновательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская поделилась воспоминаниями о Сергее Бызове.

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Умер известный дизайнер Сергей Бызов / коллаж: Главред, фото: zn.ua, instagram.com/ukrainianfashionweek_official

Кратко:

Сергей Бызов - один из авторов идеи проведения в Украине "Сезонов моды"

Дизайнеру было 57 лет

В Украине умер дизайнер Сергей Бызов, стоявший у истоков Ukrainian Fashion Week. Ему было 57 лет. О смерти модельера сообщили на официальной странице Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Соосновательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская поделилась воспоминаниями о Бызове. Она рассказала, что именно во время одной из встреч на кухне вместе с Владимиром Нечипоруком они придумали концепцию Украинской недели моды, определили ее формат и основные правила.

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"Буду помнить показы коллекций Сергея, уровень которых впечатляет до сих пор. Буду помнить нашу работу в L'Officiel. Спасибо тебе, Сергей, за ту "планку", которую ты всегда держал", - написала Данилевская.

Сергей Бызов родился 19 ноября в Кривом Роге. Он получил образование в Криворожском горнорудном институте, после чего работал в местном доме моделей. В 1992 году дизайнер открыл в родном городе первое частное ателье. Позже он перебрался в Москву, где представил свои первые коллекции, а затем жил и работал в Киеве.

Бызов стал одним из авторов идеи проведения в Украине "Сезонов моды", а также основал собственное ателье под именем Sergey Byzov.

Дизайнер Лилия Пустовит также почтила память коллеги, вспомнив его необычные творческие решения. По ее словам, одним из знаковых событий стал показ Бызова в залах Национального музея в Киеве в 1990-х годах, для которого он выбрал музыку исландской певицы Бьорк.

Пустовит подчеркнула, что Бызов обладал не только талантом модельера, но и тонким чувством пространства, музыки и стиля. Он занимался оформлением интерьеров, продумывал концепции мероприятий и участвовал в развитии модных и ресторанных проектов.

"Когда я думаю о Сергее, я слышу Бьорк. Киев, девяностые, залы Национального музея. Сергей первым провел там показ. Сегодня трудно представить, какой смелости это требовало тогда. А он уже слышал, как в этих залах будет звучать Бьорк", – написала дизайнер Лилия Пустовит.

Отмечается, что дизайнер внес изменения в концепцию Sanahunt, открыл там ресторан и способствовал появлению новых брендов. Позже он придумал проект Spazio, презентацию которого сопровождал показ с участием моделей в юбках Comme des Garçons. Еще одним его проектом стал The Icon.

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О мероприятии: Ukrainian Fashion Week Ukrainian Fashion Week (UFW) - главная международная неделя моды в Украине и первая на территории Восточной Европы неделя в формате prêt-à-porter (готовая одежда), которая проводится в Киеве с 1997 года. Мероприятие было создано в 1997 году Ириной Данилевской (соосновательницей и бессменным лидером проекта). До 2005 года оно называлось "Сезоны моды". Ukrainian Fashion Week проводится дважды в год (обычно весной и осенью), демонстрируя будущие сезонные коллекции украинских дизайнеров. Платформа открывает новые имена, поддерживает развитие украинских брендов, интегрирует локальную fashion-индустрию в мировое сообщество и задает тренды в таких направлениях, как устойчивая мода (sustainability), апсайклинг и адаптивная одежда (для военных и ветеранов). После полномасштабного вторжения 2022 года UFW запустила инициативу Support Ukrainian Fashion и проводила сезоны на мировых подиумах в Лондоне, Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах. В сентябре 2024 года неделя моды официально вернулась в Киев. В сентябре 2026 года в Киеве прошел 59-й сезон UFW (коллекции весна-лето 2027), где свои работы представили 50 украинских брендов.

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