Большинство допускает серьезную ошибку в отопительный сезон: при чем тут окна

Проветривание зимой необходимо даже во время сильных морозов. Эксперт рассказал, как часто открывать окна и чем опасен затхлый воздух.

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Проветривание зимой - эксперт назвал правильную частоту открывания окон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как проветривать квартиру зимой

Как часто нужно проветривать комнату

Как улучшить качество воздуха в доме

Во время отопительного сезона многие люди допускают ошибку, надолго закрывая окна из-за низкой температуры на улице. Такая привычка ухудшает качество воздуха в доме, способствует накоплению углекислого газа и может негативно сказываться на самочувствии.

Руководитель лабораторного отдела по вопросам охраны окружающей среды Национального института общественного здоровьяВенгрии Адам Хофер в эфире InfoRádió рассказал, как правильно организовать воздухообмен в квартире зимой, когда открывать окна и почему не стоит полностью отказываться от проветривания даже в дни со смогом. Какие правила помогут поддерживать здоровый микроклимат в помещении - выяснял Главред.

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Как часто нужно проветривать квартиру зимой

Низкая температура воздуха за окном часто становится причиной того, что жильцы сокращают количество проветриваний или вообще перестают открывать окна. Однако такой подход может негативно сказаться на микроклимате жилья.

По словам Адама Хофера, даже в холодное время года регулярное обновление воздуха остается необходимым условием для поддержания надлежащего качества воздуха в помещении. Он рекомендует не пропускать проветривание в разное время суток.

"Даже в отопительный период чрезвычайно важно проветривать помещение", - подчеркнул руководитель лабораторного отдела по вопросам охраны окружающей среды.

Для людей, которые проводят дома большую часть дня, специалист рекомендует придерживаться регулярного графика. При этом количество проветриваний зависит от того, сколько времени жильцы находятся в квартире.

"Если мы находимся дома целый день, следует проветривать помещение как минимум три раза - утром, днём и вечером, перед сном", - советует Адам Хофер.

Если же человек уходит из дома утром и возвращается только вечером, достаточно открыть окна перед выходом и после возвращения. Такой режим поможет поддерживать надлежащее качество воздуха без необходимости постоянно проветривать пустую квартиру.

Когда нужно чаще открывать окна

Особое внимание стоит уделять бытовым процессам, которые влияют на состав воздуха в доме. Приготовление пищи, сушка белья, мытье посуды и использование бытовой химии могут создавать дополнительную нагрузку на воздушную среду.

В таких ситуациях стандартного графика может быть недостаточно. Адам Хофер подчеркивает, что частоту проветривания нужно адаптировать к повседневной деятельности жильцов.

Именно поэтому после активного использования кухни или работы с различными химическими средствами целесообразно дополнительно открыть окна, не дожидаясь следующего запланированного проветривания.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Можно ли проветривать квартиру во время смога

Загрязнённый воздух на улице создаёт дополнительные трудности для жителей городов. Особенно это касается периодов, когда ощущается запах дыма или гари, а концентрация вредных частиц может расти из-за отопления твёрдым топливом и транспортных выбросов.

"В таком случае следует проверить, есть ли окна или двери, выходящие на другую сторону, или открыть окно тогда, когда дым уже не поднимается вверх. Рано утром или поздно вечером многие отапливают помещения с помощью твердотопливных отопительных приборов, и в это время в воздухе может находиться большое количество загрязняющих веществ. Такая же ситуация возникает и в часы пик, связанные с дорожным движением", - отметил Адам Хофер.

В то же время полностью отказываться от проветривания даже в периоды смога не стоит. Длительное пребывание с закрытыми окнами также создает неблагоприятные условия внутри жилья.

"Даже в дни со смогом стоит на короткое время открыть окно, поскольку концентрация загрязняющих веществ в помещении постоянно растет, а таким образом мы можем несколько снизить её", - подчеркнул специалист.

Чем опасно недостаточное проветривание

Плохой воздухообмен влияет не только на концентрацию загрязняющих частиц. Еще одним фактором риска становится постепенное накопление углекислого газа, которое может сказываться на когнитивных функциях и общем самочувствии человека.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как проветривать квартиру зимой:

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалисты советовали не выключать отопление на ночь, а вместо этого снижать температуру для экономии и комфорта. Снижение температуры ночью может сократить расходы и предотвратить образование конденсата.

Специалисты по домашнему хозяйству посоветовали меры для ускорения сушки белья в холодное время года без использования сушильной машины. Они рекомендуют проводить дополнительную интенсивную отжимку после основной стирки для уменьшения влажности ткани.

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