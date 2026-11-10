Хитрость с картой Украины: Путину хотят "нарисовать" победу - The Economist

Американцы также предлагают вернуть РФ на энергорынок ЕС, но в Киеве уверены, что Кремль не остановится до конца зимней кампании.

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Путину хотят нарисовать "победу" без сдачи Донбасса / коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, RIA_Kremlinpool

Кратко:

США предлагают перерисовать админграницы Донбасса

Кремлю хотят вернуть доступ к энергорынку ЕС

В Киеве не ждут мира до конца зимы

Американские переговорщики обсуждают идею перерисовать административные границы Украины так, чтобы страна-агрессор Россия могла заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями. При этом Украине не пришлось бы сдавать города, которые она еще удерживает. Идея всплыла накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби и вскоре после того, как Дональд Трамп намекнул, что после сделки Украина может иметь другие очертания.

Об этом со ссылкой на участников переговоров пишет The Economist. Издание называет эту идею картографической хитростью - одним из спорных "подсластителей", которыми в Вашингтоне пытаются склонить Путина к сделке.

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Другое предложение американцев - вновь допустить Россию на европейские энергетические рынки, что противоречит новому закону Евросоюза. Против этой идеи выступают и Украина, и ее европейские партнеры.

По данным журналистов, срочность процессу придало поражение Трампа на промежуточных выборах. С января демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, а главным переговорщикам Белого дома Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру могут грозить расследования из-за подозрений в конфликте интересов.

Готов ли Кремль к миру?

Россия демонстрирует "необычную гибкость", в том числе в вопросе прекращения боев по нынешней линии фронта. Однако она появилась только после того, как американцы предложили расширить переговоры до обсуждения европейской безопасности. Критики считают, что это открывает Москве путь к новым невыполнимым требованиям и позволяет затягивать войну.

В Киеве не верят, что Путин подпишет всеобъемлющее соглашение до завершения зимней военной кампании. Один из высокопоставленных украинских чиновников описал тактику Кремля так.

"Возможно, это их план Б, пока они выполняют план А", - отметил собеседник издания.

Реалистичным итогом переговоров журналисты называют поэтапные обмены пленными и локальные прекращения огня на менее важных участках фронта, например в Херсонской и Сумской областях.

Какие гарантии безопасности предлагают США

Американские переговорщики утверждают, что Путин может согласиться на гарантии от США по образцу статьи 4 или статьи 5 Устава НАТО - то есть консультации при угрозе Украине или ее защиту в случае нападения. Украинцы сомневаются, что Трамп будет соблюдать такие обязательства. Россия при этом не согласна на многонациональные силы на территории Украины и не отказалась от требований нейтралитета и сокращения армии.

Моделью новой архитектуры безопасности, по словам источника, близкого к Белому дому, может стать переформатированный Совет Россия-НАТО.

"Никто не смог решить этот конфликт, пока все говорят США, как это сделать", - заявил он.

Еще один камень преткновения - деньги. Украина рассчитывает на масштабную помощь минимум на десять лет и армию численностью не менее 800 тысяч человек, но в США считают это слишком дорогим. Ситуацию осложняет дефицит ракет Patriot: по данным издания, у Украины они практически закончились, тогда как Россия держит запас около 700 баллистических ракет и производит еще 110 в месяц.

Хроника заявлений Трампа о войне / Инфографика: Главред

Чем закончатся переговоры в Абу-Даби

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что после провала на выборах Белый дом попытается как можно быстрее показать результат на переговорах.

"Скорее всего, в ближайший месяц Белый дом будет предпринимать максимум усилий, чтобы хотя бы к концу года прийти к какому-то результату в переговорном процессе. Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под сделкой. Но это фантазии, не имеющие отношения к реальности", - подчеркнул эксперт.

При этом, по оценке аналитика, Кремль не собирается отказываться от военного давления в Украину.

"Россия будет по-прежнему делать ставку на продолжение войны и дожимание Украины. У Путина такая позиция: раз не удалось получить желаемое политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, добиваться этого он будет военной силой", - пояснил Золотарев.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, Дональд Трамп накануне встречи делегаций в ОАЭ заявил, что Украина и Россия хотят закончить войну. Президент США считает, что обе стороны устали от боевых действий. В Абу-Даби, по его словам, идет конструктивный разговор.

Свою оценку перед встречей дали и в администрации США. Американский чиновник заявил, что Украина и РФ в закрытых контактах неофициально демонстрируют готовность к компромиссу по территориям. Его имя не называется, слова передает агентство Reuters.

Россия также определилась с составом своей команды. Кремль отправит в Абу-Даби делегацию из пяти человек. Ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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