Стилистка показала 5 моделей брюк для модных и теплых зимних образов 2027

Вы узнаете:
- Какие брюки будут актуальны осенью и зимой 2027 года
- С чем сочетать вельветовые, кожаные и костюмные брюки
- Какие модели брюк подойдут для повседневных образов
В холодное время года брюки становятся основой повседневного гардероба, ведь они должны быть не только удобными, но и хорошо сочетаться с теплой одеждой. Главред расскажет о пяти моделях, которые помогут разнообразить осенне-зимние образы 2027 года.
Вельветовые брюки
Вельветовые брюки станут интересной альтернативой привычному дениму, считает стилистка Натали Парваз. Благодаря выразительной фактуре они придают образу глубину и создают особое осеннее настроение. Такая модель хорошо вписывается в гардероб для прохладной погоды.
"Вельветовые брюки - интересная альтернатива обычному дениму, которая придаёт образу фактурность и особое осеннее настроение", - отметила Парваз.
Костюмные брюки
Брюки из костюмной ткани остаются универсальным решением для различных ситуаций. Они уместно смотрятся как в сдержанных повседневных комплектах, так и в более элегантных образах. Для холодного сезона их можно сочетать со свитерами, рубашками и объемной верхней одеждой.
"Брюки из костюмной ткани - это основа, которая всегда выглядит элегантно. Сочетайте их со свитерами, рубашками и объёмной верхней одеждой", - посоветовала стилистка.
Брюки из экокожи
Модели из экокожи помогут сделать даже простой комплект одежды более выразительным. Они придают современный настрой и особенно удачно сочетаются с мягкими трикотажными вещами. Такой контраст фактур делает образ интереснее.
"Брюки из экокожи придают образам характер и современный настрой. Особенно красиво смотрятся в сочетании с мягким трикотажем", - рассказала Парваз.
Прямые джинсы
Прямые джинсы остаются одной из самых практичных моделей благодаря простому силуэту и универсальности. Они легко сочетаются с различными вещами и не теряют актуальности с сменой сезонов. Это удачный вариант для тех, кто ценит комфорт и хочет иметь основу для многих повседневных образов.
"Прямые джинсы - универсальная модель, которая легко вписывается в повседневный гардероб и остается актуальной независимо от сезона", - подчеркнула стилистка.
Трикотажные брюки
Трикотажные брюки сочетают в себе удобство и стиль, поэтому станут практичным дополнением гардероба на холодный сезон. Особенно гармонично они смотрятся в комплекте с джемпером или кардиганом. Такие сочетания помогают создать уютный образ без лишней сложности.
"Трикотажные брюки - идеальный вариант для комфортных, но стильных образов. Особенно эффектно они смотрятся в комплекте с джемпером или кардиганом", - подытожила Парваз.
Брюки на осень-зиму 2027 - советы стилиста смотрите здесь.
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Об источнике: Натали Парваз
Натали Парваз - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.
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