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Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

Виталий Кирсанов
9 ноября 2026, 15:08
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Беспокойство европейских чиновников усилилось после встречи Дональда Трампа со специальным представителем Кремля Кириллом Дмитриевым.
Трамп может пойти на масштабную сделку с Путиным
Трамп может пойти на масштабную сделку с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • В Европе опасаются соглашения без Украины
  • Киев могут попытаться заставить пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения масштабного соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным, которое может затронуть не только войну в Украине, но и отношения с Ираном, а также будущее Европы. Европейские чиновники опасаются, что Вашингтон попытается договориться с Кремлем без полноценного участия Киева.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом, речь может идти о так называемом двойном соглашении. Оно предусматривает завершение войны в Украине и восстановление судоходства в Ормузском проливе. При этом Россия, как предполагается, сможет использовать свои связи с Ираном, чтобы содействовать разблокированию стратегического морского пути.

видео дня

По информации издания, посредники из стран Персидского залива считают, что США и Иран близки к заключению ядерного соглашения, которое позволит прекратить боевые действия и открыть Ормузский пролив. Однако для окончательного достижения договоренностей Тегерану, как утверждается, потребуется помощь Москвы.

"По имеющейся информации, посредники из стран Персидского залива убеждены, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки, которая позволила бы прекратить боевые действия и открыть морской путь. В то же время они считают, что для окончательного оформления соглашения Тегерану понадобится убедительное влияние со стороны его российских союзников", – пишет The Telegraph.

Издание также сообщает о наличии секретного иранского документа, который свидетельствует о том, что в случае нового конфликта с США Тегеран рассчитывает на поддержку Кремля.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

В Европе опасаются соглашения без Украины

Беспокойство европейских чиновников усилилось после встречи Дональда Трампа со специальным представителем Кремля Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе. По итогам переговоров американский президент заявил о подготовке масштабной сделки, которая может выйти за рамки украинского вопроса и затронуть всю Европу.

"Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали. Но скажу одно: соглашение будет – и это будет масштабное соглашение, которое коснется не только Украины. Оно может охватить всю Европу... Это будет большое, замечательное соглашение, и все будут в восторге", – заявил Трамп журналистам.

Европейские представители опасаются, что США и Россия могут попытаться определить дальнейшую судьбу континента без полноценного участия Украины. Два высокопоставленных чиновника сообщили The Telegraph, что европейские лидеры намерены противостоять подобным договоренностям.

Еще один источник издания отметил, что в Европе готовятся к возможному давлению со стороны Вашингтона. По его словам, США могут попытаться убедить европейские правительства согласиться на уступки, которые фактически будут означать "жертву" Украиной ради достижения соглашения с Россией.

Киев могут попытаться заставить пойти на уступки

Особую обеспокоенность европейских чиновников вызывает вероятность того, что прекращение войны будет сопровождаться уступками Москве. По оценке одного из источников, план Трампа сможет сработать только в том случае, если его поддержат европейские правительства.

В таком случае согласованная позиция США и Европы может усилить давление на украинское руководство и вынудить Киев принять условия урегулирования.

При этом, как считают собеседники The Telegraph, Украина может оказаться перед необходимостью уступок, если потеряет поддержку ключевых европейских союзников – Великобритании, Германии и Франции.

"Они на такое не согласятся", – заявил один из источников, комментируя возможность подобных договоренностей.

Какой козырь может потерять Путин на переговорах

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина - ослабнуть.

По его оценке, США и Россия и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов в США Кремлю, вероятно, будет сложнее настаивать на ультимативных требованиях.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - отметил Огрызко.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Как сообщал Главред, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой темой встречи гарантии безопасности для Украины после войны. По его словам, стороны постоянно возвращаются к вопросу о послевоенной системе безопасности Украины и всего континента.

Россия направляет на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды. Состав российской делегации может свидетельствовать о готовности Москвы к более содержательным переговорам.

Киев уже определился со своей позицией на переговорах. В Офисе президента сообщили, что Украина предложит России прекращение войны по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок.

Поддержку переговорному процессу выразила и Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Дональдом Трампом пообещал содействовать завершению войны в Украине. Анкара и в дальнейшем будет поддерживать усилия по урегулированию, заверил турецкий лидер.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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