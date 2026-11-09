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Волочкова приняла жесткое решение в отношении родной дочери

Алена Кюпели
9 ноября 2026, 12:23обновлено 9 ноября, 13:02
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Балерина-путинистка Волочкова рассказала, какое решение приняла в отношении дочери.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова решила наказать свою дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

  • Что решила Волочкова
  • Как она накажет свою дочь

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими скандальными выходками и любовью к игристому, сделала серьезное заявление о своей дочери Ариадне.

Как пишут российские пропагандисты, балерина заявила, что не намерена оставлять 21-летней наследнице свое имущество. По словам артистки, она уже знает, кому хочет передать нажитое, и это не ее дочь.

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Во время прогулки балерины с журналистами по Новодевичьему кладбищу разговор зашел о завещании и о том, кто будет заботиться о могиле артистки после ее смерти.

Балерина призналась, что не рассчитывает на поддержку семьи и считает отношение близких к себе пренебрежительным.

"Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось. Просто не хочу. Мне есть кому завещать и есть кому делать добро", - заявила Анастасия.

Она также резко высказалась о родственниках, сравнив их с крысами, которые первыми появляются рядом, когда речь заходит о наследстве.

Почему Волочкова решила не оставлять дочери наследство

Отношения Анастасии с Ариадной уже несколько лет остаются напряженными. По словам балерины, дочь не отвечает на ее звонки и сообщения, избегает личных встреч и даже не сообщает матери свой точный адрес проживания.

Ариадна живет отдельно от знаменитой матери. После переезда к отцу, бизнесмену Игорю Вдовину, девушка постепенно отдалилась от Волочковой. В 2025 году она вышла замуж за Никиту Григоряна и взяла фамилию супруга.

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Волочкова лишит дочери наследства / Фото SHOT

Балерина неоднократно рассказывала о болезненных разногласиях с дочерью. В частности, она утверждала, что Ариадна обвиняет ее в недостатке материнского внимания и любви. Сама Анастасия с такими претензиями не согласна: по ее словам, она старалась обеспечить дочери все необходимое, брала ее в поездки и оплачивала занятия и увлечения.

Волочкова также считает, что на отношения с дочерью повлияли ее собственная мать и бывший партнер Игорь Вдовин. Однако это версия самой артистки, которую родственники публично не подтверждали.

Пока неизвестно, оформила ли балерина завещание официально и кому именно собирается передать свое имущество. На данный момент она лишь публично заявила, что не хочет оставлять наследство дочери.

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Ранее 18-летняя Вивьен, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от фамилии отца. Суд в Лос-Анджелесе одобрил ее просьбу изменить имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли.

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О персоне: Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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