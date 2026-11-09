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ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 11:06
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Президент обсудил с председателем Еврокомиссии вопросы подготовки к зиме, кластеры вступления и встречу в Абу-Даби.
ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности
Урсула фон дер Ляйен / Коллаж: Главред, фото: ОП, x.com/vonderleyen

Главное из заявления:

  • ЕС применит к Украине экстренный механизм помощи
  • Средства будут направлены на электроэнергию, воду и тепло
  • Также обсудили кластеры вступления и встречу в Абу-Даби

Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно предоставить Украине средства на поставки электричества, воды и тепла. Сумма помощи пока не названа. Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ударов страны-агрессора России по энергетике.

По словам главы государства, из-за российских ударов во многих городах и населённых пунктах сейчас сложилась очень сложная ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла. Именно об этих вызовах он рассказал председателю Еврокомиссии.

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"Рассказал Урсуле о проблемах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас нужно больше всего. Команды уже работают над этим", - подчеркнул Зеленский.

Что еще обсудили Зеленский и фон дер Ляйен

Стороны также обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме, а также вопросы евроинтеграции. Президент напомнил, что Еврокомиссия в ежегодном Отчете о расширении ЕС положительно оценила прогресс Украины.

"Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы", - заявил глава государства.

Отдельно Зеленский рассказал о дипломатическом треке - переговорах в Брюсселе и подготовке к встрече в Абу-Даби.

"На днях состоялись переговоры в Брюсселе, где наши команды хорошо поработали над планом восстановления и гарантиями безопасности со стороны Европы. Мы скоординировали с Урсулой позиции и по поводу встречи в Абу-Даби. Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты", - подчеркнул президент.

Ранее глава государства заявлял, что Украина сейчас вырабатывает больше электроэнергии, чем потребляет, однако из-за российских ударов в энергосистеме наблюдаются значительные дефициты.

Почему Россия наносит удары по энергетике и железной дороге Украины

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду объяснил, что Кремль пытается нанести удар по тылу, которым для Украины стала Европа.

"Европа, вопреки ожиданиям Кремля, не прекращает помогать Украине. Наоборот, эта помощь продолжается и даже нарастает. Россияне видят, что Европа стала для Украины мощным тылом. Поэтому теперь они пытаются наносить удары по этой дальней тыловой зоне", - подчеркнул специалист.

В то же время, по оценке эксперта, паниковать из-за масштабов атак не стоит, хотя угроза серьезна.

"Последствия, конечно, могут быть разрушительными. Но здесь не нужно впадать в отчаяние", - отметил Гончар.

Ответ на такие удары, по его мнению, заключается в противовоздушной обороне и быстром восстановлении.

"Поэтому нужно максимально эффективно отражать атаки и оперативно восстанавливать все, что было повреждено или разрушено", - подытожил эксперт.

Помощь ЕС Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия усиливает давление на украинскую инфраструктуру. Страна-агрессор изменила тактику ударов и, помимо энергетики, атакует бизнес. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, с середины лета не было ни одного дня без ударов по энергосистеме.

Европейцы хотят иметь собственное слово в мирном процессе. По данным Reuters, европейские страны примут участие в переговорах о завершении войны в Абу-Даби. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж прибудет на эти переговоры.

Соединенные Штаты также обозначили свои ожидания от встречи. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевую тему переговоров в Абу-Даби. По его словам, на повестке дня не только завершение войны.

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О персоне: Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен - немецкая политическая деятельница, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013–2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на пост президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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