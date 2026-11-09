Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Этот метод дешёвый и быстрый, но для некоторых металлов он не подходит.

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Как вернуть дверным ручкам чистоту / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Зачем обрабатывать дверные ручки раствором уксуса

Как правильно нанести средство, чтобы не испортить поверхность

Дверные ручки смело можно назвать одним из самых часто используемых предметов в доме. Однако мало кто задумывается о том, что из-за постоянного контакта с руками на них скапливается грязь, которую нужно вовремя убирать.

Главред решил разобраться, чем стоит обрабатывать дверные ручки в доме.

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Чем можно протирать дверные ручки

Раствор белого уксуса и воды помогает удалять грязь и жир с дверных ручек. Из-за постоянного контакта с руками на них скапливаются загрязнения и микроорганизмы, пишет Cronista.

Средство стоит недорого и не требует особых навыков. Обработка занимает немного времени, а один раз приготовленную смесь можно использовать повторно. Поэтому этот метод удобен для регулярной уборки.

Почему смесь из уксуса работает

Очищающие свойства раствора обеспечивает уксусная кислота, содержащаяся в белом уксусе. Она расщепляет отдельные виды загрязнений и отложений. Разбавленная водой, она становится пригодной для ухода за большинством бытовых поверхностей.

Как правильно наносить раствор

Смесь следует перелить в пульверизатор. Распылять её лучше не непосредственно на ручку, а на чистую ткань, и только немного.

Далее ручку осторожно протирают увлажненной тряпкой. После этого поверхность нужно вытереть насухо другой, сухой тканью.

Какие ручки нельзя протирать уксусом

Этот метод подходит не для всех материалов. Его не следует применять к ручкам из алюминия, меди, бронзы, а также из железа, не имеющего защитного покрытия.

Чем отмыть двери от жирных пятен и следов от рук - видео:

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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