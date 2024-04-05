Только не в мусорку: дачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь

Пищевые отходы могут превратить сад в настоящее чудо. Эксперт рассказала о том, остатки какого популярного фрукта могут защитить сад от вредителей.

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Удобрение из кожуры апельсина - как защитить растения от вредителей / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Каждый раз, когда мы готовим еду, мы выбрасываем остатки пищи. Будь то яичная скорлупа или семена из перца, мы регулярно выбрасываем в мусорку отходы, которые не хотим использовать в приготовлении пищи. Однако, некоторые из этих отходов можно переработать и использовать в других сферах нашей жизни, например, в саду, сообщает Mirror.

Оказывается, одни из самых распространенных пищевых отходов, которые все мы выбрасываем, можно использовать для обогащения почвы, подкормки растений и даже для борьбы с вредителями. Что же это за отходы? Это скромная апельсиновая кожура.

По словам Сары Лоусон, эксперта по хранению продуктов питания наши сады могут получить пользу от нежелательных частей фруктов.

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"Универсальность апельсиновых корок выходит далеко за пределы кухни. Используя их в своей садовой практике, вы не только способствуете более устойчивому и экологичному садоводству, но и получаете множество преимуществ для ваших растений и почвы", - отмечает она.

Среди преимуществ, которые апельсиновая кожура может принести вашему саду, есть питательные вещества, которые она может предоставить почве и компосту. Апельсиновые корки не следует добавлять непосредственно в почву, поскольку они могут создать кислую среду, которую не выдерживают полезные насекомые, такие как черви, но если вы бросите их в компост, они могут творить чудеса, когда будут разлагаться.

Апельсиновая кожура богата азотом, калием и фосфором, которые необходимы для процветания растений, поэтому измельчение кожуры на небольшие кусочки и смешивание ее с компостом - отличный способ обеспечить растениям хорошую подпитку в следующем году, сообщает Daily Mail.

Если у вас нет компостной кучи, вы все равно можете подкормить растения, используя апельсиновые корки, замочив их в воде на несколько дней, чтобы получить богатый питательными веществами "чай", которым можно поливать растения и давать им "витаминный заряд, который способствует общему здоровью и бодрости".

На этом преимущества не заканчиваются, ведь апельсиновые корки также являются природным репеллентом от вредителей. Сильный запах цитрусовых отпугивает многих садовых вредителей, включая муравьев и тлю, и его не любят даже грызуны. Рассыпание небольших кусочков кожуры вокруг растений может помочь держать вредителей на расстоянии, но вам следует позаботиться о том, чтобы заменить их, когда они высохнут, поскольку они потеряют свой аромат и перестанут быть эффективными.

А если вы хотите сделать что-то своими руками, вы даже можете использовать апельсиновые корки как биологически раскладные горшки для рассады. Вам нужно быть очень осторожными, когда вы чистите апельсин, чтобы сохранить целую половинку, но затем вы можете наполнить ее землей и положить семена внутрь. Когда саженцы будут готовы к высадке наружу, вы можете высадить их прямо в садовую почву, поскольку апельсиновая кожура будет разлагаться и обогащать почву вокруг нового растения.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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