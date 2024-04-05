УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Только не в мусорку: дачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь

Юрий Берендий
5 апреля 2024, 13:26
Пищевые отходы могут превратить сад в настоящее чудо. Эксперт рассказала о том, остатки какого популярного фрукта могут защитить сад от вредителей.
Только не в мусорку: дачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Удобрение из кожуры апельсина - как защитить растения от вредителей / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Каждый раз, когда мы готовим еду, мы выбрасываем остатки пищи. Будь то яичная скорлупа или семена из перца, мы регулярно выбрасываем в мусорку отходы, которые не хотим использовать в приготовлении пищи. Однако, некоторые из этих отходов можно переработать и использовать в других сферах нашей жизни, например, в саду, сообщает Mirror.

Оказывается, одни из самых распространенных пищевых отходов, которые все мы выбрасываем, можно использовать для обогащения почвы, подкормки растений и даже для борьбы с вредителями. Что же это за отходы? Это скромная апельсиновая кожура.

По словам Сары Лоусон, эксперта по хранению продуктов питания наши сады могут получить пользу от нежелательных частей фруктов.

видео дня

"Универсальность апельсиновых корок выходит далеко за пределы кухни. Используя их в своей садовой практике, вы не только способствуете более устойчивому и экологичному садоводству, но и получаете множество преимуществ для ваших растений и почвы", - отмечает она.

Среди преимуществ, которые апельсиновая кожура может принести вашему саду, есть питательные вещества, которые она может предоставить почве и компосту. Апельсиновые корки не следует добавлять непосредственно в почву, поскольку они могут создать кислую среду, которую не выдерживают полезные насекомые, такие как черви, но если вы бросите их в компост, они могут творить чудеса, когда будут разлагаться.

Апельсиновая кожура богата азотом, калием и фосфором, которые необходимы для процветания растений, поэтому измельчение кожуры на небольшие кусочки и смешивание ее с компостом - отличный способ обеспечить растениям хорошую подпитку в следующем году, сообщает Daily Mail.

Если у вас нет компостной кучи, вы все равно можете подкормить растения, используя апельсиновые корки, замочив их в воде на несколько дней, чтобы получить богатый питательными веществами "чай", которым можно поливать растения и давать им "витаминный заряд, который способствует общему здоровью и бодрости".

На этом преимущества не заканчиваются, ведь апельсиновые корки также являются природным репеллентом от вредителей. Сильный запах цитрусовых отпугивает многих садовых вредителей, включая муравьев и тлю, и его не любят даже грызуны. Рассыпание небольших кусочков кожуры вокруг растений может помочь держать вредителей на расстоянии, но вам следует позаботиться о том, чтобы заменить их, когда они высохнут, поскольку они потеряют свой аромат и перестанут быть эффективными.

А если вы хотите сделать что-то своими руками, вы даже можете использовать апельсиновые корки как биологически раскладные горшки для рассады. Вам нужно быть очень осторожными, когда вы чистите апельсин, чтобы сохранить целую половинку, но затем вы можете наполнить ее землей и положить семена внутрь. Когда саженцы будут готовы к высадке наружу, вы можете высадить их прямо в садовую почву, поскольку апельсиновая кожура будет разлагаться и обогащать почву вокруг нового растения.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород
Реклама

Главное за день

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте

14:47 Украина
Вернется летнее тепло: синоптик рассказала, какая погода будет на выходных в Украине

Вернется летнее тепло: синоптик рассказала, какая погода будет на выходных в Украине

14:27 Синоптик
Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

13:38 Украина
Все главные новости

Популярное

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря 7006

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности 2591

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

Путин убил мою маму : почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ 2049

"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

Не каждый сможет найти кота за 3 секунды: лучшая проверка внимательности 2010

Не каждый сможет найти кота за 3 секунды: лучшая проверка внимательности

Последние новости

14:47

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте

14:27

Вернется летнее тепло: синоптик рассказала, какая погода будет на выходных в Украине

13:56

"У них шуры-муры": стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова

13:38

Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

13:26

Только не в мусорку: дачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
13:05

"Сверхсложные времена": MamaRika заговорила о разводе с мужем

12:59

Уменьшение призывного возраста: для чего ТЦК будут вызывать 25-летних

12:44

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

12:38

"Критический момент близок": в ОП сказали, когда Конгресс одобрит помощь Украине

Реклама
12:34

Сергей Стерненко. Большое наступление на Харьков и как россияне пытаются сеять паникуВидеоВидеоблоги

12:20

Церковный праздник 6 апреля: что запрещено делать в поминальную субботу

12:18

Зачем хитрые хозяйки посыпают веник солью и оставляют на ночь: результат поражаетВидео

11:48

"Хуже всего позади": Елена Зеленская призналась, каким хочет увидеть мужа

11:44

Украина сможет бить дронами по целям на Урале и в Заполярье — источник Bild

11:42

"Это фейк": в ОП ответили на заявления РФ о диалоге с Францией по поводу Украины

11:27

Уничтожены вражеские самолеты: СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск

10:57

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Кроликам - разочарование, Козлам - финансовые убытки

10:57

Одно важное действие: самый старый в мире мужчина поделился секретом долголетия

10:48

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

10:31

Блинкен выдал заявление о дополнительной помощи ВСУ: какие прогнозы у Конгресса

Реклама
10:21

Оккупанты продвинулись возле Бердичей, тяжелая ситуация еще возле одного города — DeepState

10:14

Будет выглядеть, как новое: как за минуты убрать царапины на лобовом стекле машины

10:09

"Выпиваю с утра до ночи": предательница Лолита сама испугалась своего вида

09:46

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

09:36

Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

09:23

Гороскоп на завтра 6 апреля: Козерогам - время избавиться от зависимости, Весам - флирт

09:05

У Байдена ведут переговоры с Джонсоном о $60 млрд для Украины: Politico раскрыло детали

09:04

Муравьи исчезнут навсегда: эксперт назвал мегаэффективный способ

08:29

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

08:16

Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко "дню X"мнение

07:41

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:35

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

06:58

В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИВидео

06:10

Почему для Эрдогана были последние выборы в Турциимнение

04:48

Подоконник, кухня или рабочий стол: где должен стоять кактус дома

04:24

Популярный шоумен и воин ВСУ рассказал, где и на каком направлении служит

03:57

Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой

03:10

Эксперт объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города

02:45

Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

02:00

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

Реклама
01:31

"Исчезнут из вашего дома": специалисты рассказали о гениальной ловушке для мух

00:06

Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ

04 апреля, четверг
23:53

Украина выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО - Блинкен

23:06

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

22:59

Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой

22:43

ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

22:10

"Очень мощно и быстро": Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России

22:07

"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

21:52

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку: где нельзя ставить микроволновку

21:10

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Путин новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять