Одно важное действие: самый старый в мире мужчина поделился секретом долголетия

Британец, которого в 111 лет признали самым старым живым мужчиной в мире, рассказал о привычках, которые помогают ему оставаться подтянутым все эти годы.

https://glavred.info/life/odno-vazhnoe-deystvie-samyy-staryy-v-mire-muzhchina-podelilsya-sekretom-dolgoletiya-10555604.html Ссылка скопирована

Самый старый мужчина в мире раскрыл секреты долголетия / Коллаж Главред, фото: The Hollies Rest Home

Британец был признан самым старым человеком в мире, ему исполнилось 111 лет.

Джон Тиннисвуд, который сейчас живет в доме престарелых в Саутпорте, графство Мерсисайд, обязан своей долгой и здоровой жизни довольно необычным привычкам - в частности, объедаться рыбой и чипсами по пятницам. Ветеран Второй мировой войны считает, что "все в меру" - это ключ к долголетию, сообщает The Sun.

"Умеренность во всем и продолжать двигаться. Сидеть в кресле целый день - это нехорошо", - отметил он. видео дня

Джон официально стал самым старым живым мужчиной после того, как предыдущий рекордсмен, Хуан Висенте Перес из Венесуэлы, умер на этой неделе в возрасте 114 лет. Второй старейший живой мужчина, Гисабуро Сонобе из Японии, также умер в возрасте 112 лет.В совместном заявлении его семьи сказано, что скромный Джон воспринял эту новость "со щепоткой соли".

"Мы невероятно гордимся Джоном, который был замечательным и любимым отцом, дедушкой, прадедушкой и другом, и нам очень повезло, что Джон сегодня с нами", - говорится в заявлении, после чего они поблагодарили его опекунов за заботу о нем.

Он родился в 1912 году, пережил две мировые войны, распад Советского Союза и, совсем недавно, пандемию. До выхода на пенсию в 1972 году он работал бухгалтером в компаниях Shell и BP.

Он стал самым старым известным живым человеком Великобритании после того, как 25 сентября 2020 года умер 108-летний Гарри Франсман, и он даже встречался с покойной королевой Елизаветой, которая умерла в возрасте 96 лет в 2022 году. На свой последний день рождения он получил открытку от короля Чарльза и королевы Камиллы, чтобы отметить это знаменательное событие.

Теперь он с нетерпением ждет, когда ему исполнится 112 лет 2 августа этого года. Его новое достижение было засвидетельствовано экспертами LongeviQuest, глобального справочника о долголетии. Мария Морена, которая живет в Испании, является старейшим живым человеком на планете, и ее возраст составляет 117 лет.

Самым старым известным человеком, который когда-либо жил, была Жанна Кальмент из Франции, которая дожила до 122 лет и 164 дней. Самым старым подтвержденным мужчиной был Джироэмон Кимура из Японии. Он умер в возрасте 116 лет и 54 дней.

The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред