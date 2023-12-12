10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение

Старость - это физиологический и социокультурный этап в жизни человека, который характеризуется относительной потерей физических и когнитивных возможностей, а также социальных ролей. Этот период наступает после среднего возраста и характеризуется рядом характерных признаков.
Каковы признаки старости?
- Изменения во внешности: появление морщин, потеря эластичности кожи, седина волос.
- Снижение физической активности: уменьшение мышечной массы и силы, замедление реакции.
- Проблемы со здоровьем: увеличение вероятности различных заболеваний и медицинских проблем.
- Ухудшение зрения и слуха: падает зрение, появление проблем со слухом.
- Потребность во врачебной помощи: рост частоты посещений врача и лечебных процедур.
- Изменения в памяти и когнитивных функциях: забывание имен, уменьшение концентрации внимания.
- Изменения во сне: проблемы со здоровьем сна, снижение качества сна.
- Увеличение времени восстановления после физических усилий: более длительное восстановление после физической активности.
- Повышение чувствительности к температурным изменениям: уменьшение терморегуляции.
- Психологические аспекты: изменения в эмоциональном состоянии, возможность возникновения депрессии или тревожности.
Важно отметить, что эти симптомы могут быть индивидуальными и зависеть от многих факторов, таких как образ жизни, генетика и общее состояние здоровья. но иногда бывает так, что даже в довольно юном возрасте возникают проблемы. Дееспособность организма рано начинает снижаться. Психолог Елена Архипова на своей странице в Instagram рассказала о преждевременном старении.
Она отмечает, что опасность заключается в возможном игнорировании золотой середины между нормальным естественным старением мозга и тяжелым когнитивным снижением, которое вызывает раннее развитие деменции.
Факторы, влияющие на разрушение когнитивных способностей
- Депрессия.
- Ожирение.
- Курение.
- Отсутствие умственной деятельности.
- Отсутствие физической активности.
- Плохая диета.
- Плохой сон.
- Количество витамина D в организме недостаточное.
Признаки преждевременного старения мозга
- Забвение последних событий - это может проявляться в следующем: вы или ваши близкие часто теряете вещи, забываете сюжет фильма, который вы просмотрели, или недавние события."Хотя мы все иногда склонны быть забывчивыми, нам нужно быть осторожными, когда мы все чаще забываем о том, что произошло недавно", – объясняет Елена Архипова.
- Повторяющиеся вопросы - во время разговора вы можете много раз задавать собеседнику те же вопросы, на которые он или она отвечал ранее. Для этого вам нужно спросить другого человека, действительно ли вы это делаете.
- Трудности с планированием или решением проблем - вам трудно выполнять привычные задачи, такие как оплата коммунальных услуг, пользование телефоном или приготовление пищи, рецепт которой вы знаете из школы много лет.
- Путаница о времени и месте - забываешь встречу, место встречи, теряетесь в днях недели, месяцах и времени.
- Трудно запомнить слова - вы можете забыть произношение того или иного слова. Возможно, вы помните значение слова, но забываете само слово. Психологи предполагают, что здесь также могут быть серьезные трудности в изучении иностранных языков.
- Несоответствующее расположение предметов - вы можете размещать предметы в совершенно неподходящих местах. Например, поставить чашку в стиральную машину или расческу в холодильник. Если вы заметили такие признаки, это повод обратиться к врачу, ведь это может быть серьезным признаком старения мозга.
- Серьезные изменения в настроении или характере - это может проявляться в виде легкой раздражительности или раздражения из-за знакомых повседневных вещей.
"Вы также заметите, что начинаете не доверять людям или их действиям, даже если они когда - то были душой компании", - говорит психолог Елена Архипова.
Она сказала, что это лишь некоторые из признаков преждевременного старения мозга. Если вы заметили что-то в своем доме, не волнуйтесь. Есть упражнения, которые помогают предотвратить ухудшение когнитивных функций. И чем раньше вы начнете принимать полезные для мозга привычки, тем лучше.
Упражнения, которые могут остановить преждевременное старение
- Регулярно занимайтесь спортом.
- Придерживайтесь сбалансированной диеты и отдавайте предпочтение продуктам, полезным для мозга. Например, ягоды, авокадо и орехи.
- Убедитесь, что установлен режим сна.
- Избегайте курения.
Важно учитывать, что старость - это индивидуальный процесс, и влияние старения может быть разным для каждого человека в зависимости от генетических, средовых и личностных факторов.
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