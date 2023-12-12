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10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение

Юрий Берендий
12 декабря 2023, 15:20
Главред выяснил, какие есть признаки старения и что надо делать, чтобы остановить преждевременное старение.
10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение
Врач назвала ключевые признаки старения - как остановить старение / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Старость - это физиологический и социокультурный этап в жизни человека, который характеризуется относительной потерей физических и когнитивных возможностей, а также социальных ролей. Этот период наступает после среднего возраста и характеризуется рядом характерных признаков.

Каковы признаки старости?

  • Изменения во внешности: появление морщин, потеря эластичности кожи, седина волос.
  • Снижение физической активности: уменьшение мышечной массы и силы, замедление реакции.
  • Проблемы со здоровьем: увеличение вероятности различных заболеваний и медицинских проблем.
  • Ухудшение зрения и слуха: падает зрение, появление проблем со слухом.
  • Потребность во врачебной помощи: рост частоты посещений врача и лечебных процедур.
  • Изменения в памяти и когнитивных функциях: забывание имен, уменьшение концентрации внимания.
  • Изменения во сне: проблемы со здоровьем сна, снижение качества сна.
  • Увеличение времени восстановления после физических усилий: более длительное восстановление после физической активности.
  • Повышение чувствительности к температурным изменениям: уменьшение терморегуляции.
  • Психологические аспекты: изменения в эмоциональном состоянии, возможность возникновения депрессии или тревожности.

Важно отметить, что эти симптомы могут быть индивидуальными и зависеть от многих факторов, таких как образ жизни, генетика и общее состояние здоровья. но иногда бывает так, что даже в довольно юном возрасте возникают проблемы. Дееспособность организма рано начинает снижаться. Психолог Елена Архипова на своей странице в Instagram рассказала о преждевременном старении.

Она отмечает, что опасность заключается в возможном игнорировании золотой середины между нормальным естественным старением мозга и тяжелым когнитивным снижением, которое вызывает раннее развитие деменции.

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Факторы, влияющие на разрушение когнитивных способностей

  • Депрессия.
  • Ожирение.
  • Курение.
  • Отсутствие умственной деятельности.
  • Отсутствие физической активности.
  • Плохая диета.
  • Плохой сон.
  • Количество витамина D в организме недостаточное.

Признаки преждевременного старения мозга

  • Забвение последних событий - это может проявляться в следующем: вы или ваши близкие часто теряете вещи, забываете сюжет фильма, который вы просмотрели, или недавние события."Хотя мы все иногда склонны быть забывчивыми, нам нужно быть осторожными, когда мы все чаще забываем о том, что произошло недавно", – объясняет Елена Архипова.
  • Повторяющиеся вопросы - во время разговора вы можете много раз задавать собеседнику те же вопросы, на которые он или она отвечал ранее. Для этого вам нужно спросить другого человека, действительно ли вы это делаете.
  • Трудности с планированием или решением проблем - вам трудно выполнять привычные задачи, такие как оплата коммунальных услуг, пользование телефоном или приготовление пищи, рецепт которой вы знаете из школы много лет.
  • Путаница о времени и месте - забываешь встречу, место встречи, теряетесь в днях недели, месяцах и времени.
  • Трудно запомнить слова - вы можете забыть произношение того или иного слова. Возможно, вы помните значение слова, но забываете само слово. Психологи предполагают, что здесь также могут быть серьезные трудности в изучении иностранных языков.
  • Несоответствующее расположение предметов - вы можете размещать предметы в совершенно неподходящих местах. Например, поставить чашку в стиральную машину или расческу в холодильник. Если вы заметили такие признаки, это повод обратиться к врачу, ведь это может быть серьезным признаком старения мозга.
  • Серьезные изменения в настроении или характере - это может проявляться в виде легкой раздражительности или раздражения из-за знакомых повседневных вещей.

"Вы также заметите, что начинаете не доверять людям или их действиям, даже если они когда - то были душой компании", - говорит психолог Елена Архипова.

Она сказала, что это лишь некоторые из признаков преждевременного старения мозга. Если вы заметили что-то в своем доме, не волнуйтесь. Есть упражнения, которые помогают предотвратить ухудшение когнитивных функций. И чем раньше вы начнете принимать полезные для мозга привычки, тем лучше.

Упражнения, которые могут остановить преждевременное старение

  • Регулярно занимайтесь спортом.
  • Придерживайтесь сбалансированной диеты и отдавайте предпочтение продуктам, полезным для мозга. Например, ягоды, авокадо и орехи.
  • Убедитесь, что установлен режим сна.
  • Избегайте курения.

Важно учитывать, что старость - это индивидуальный процесс, и влияние старения может быть разным для каждого человека в зависимости от генетических, средовых и личностных факторов.

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