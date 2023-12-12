10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение

Главред выяснил, какие есть признаки старения и что надо делать, чтобы остановить преждевременное старение.

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Врач назвала ключевые признаки старения - как остановить старение / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Старость - это физиологический и социокультурный этап в жизни человека, который характеризуется относительной потерей физических и когнитивных возможностей, а также социальных ролей. Этот период наступает после среднего возраста и характеризуется рядом характерных признаков.

Каковы признаки старости?

Изменения во внешности: появление морщин, потеря эластичности кожи, седина волос.

Снижение физической активности: уменьшение мышечной массы и силы, замедление реакции.

Проблемы со здоровьем: увеличение вероятности различных заболеваний и медицинских проблем.

Ухудшение зрения и слуха: падает зрение, появление проблем со слухом.

Потребность во врачебной помощи: рост частоты посещений врача и лечебных процедур.

Изменения в памяти и когнитивных функциях: забывание имен, уменьшение концентрации внимания.

Изменения во сне: проблемы со здоровьем сна, снижение качества сна.

Увеличение времени восстановления после физических усилий: более длительное восстановление после физической активности.

Повышение чувствительности к температурным изменениям: уменьшение терморегуляции.

Психологические аспекты: изменения в эмоциональном состоянии, возможность возникновения депрессии или тревожности.

Важно отметить, что эти симптомы могут быть индивидуальными и зависеть от многих факторов, таких как образ жизни, генетика и общее состояние здоровья. но иногда бывает так, что даже в довольно юном возрасте возникают проблемы. Дееспособность организма рано начинает снижаться. Психолог Елена Архипова на своей странице в Instagram рассказала о преждевременном старении.

Она отмечает, что опасность заключается в возможном игнорировании золотой середины между нормальным естественным старением мозга и тяжелым когнитивным снижением, которое вызывает раннее развитие деменции.

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Факторы, влияющие на разрушение когнитивных способностей

Депрессия.

Ожирение.

Курение.

Отсутствие умственной деятельности.

Отсутствие физической активности.

Плохая диета.

Плохой сон.

Количество витамина D в организме недостаточное.

Признаки преждевременного старения мозга

Забвение последних событий - это может проявляться в следующем: вы или ваши близкие часто теряете вещи, забываете сюжет фильма, который вы просмотрели, или недавние события."Хотя мы все иногда склонны быть забывчивыми, нам нужно быть осторожными, когда мы все чаще забываем о том, что произошло недавно", – объясняет Елена Архипова.

Повторяющиеся вопросы - во время разговора вы можете много раз задавать собеседнику те же вопросы, на которые он или она отвечал ранее. Для этого вам нужно спросить другого человека, действительно ли вы это делаете.

Трудности с планированием или решением проблем - вам трудно выполнять привычные задачи, такие как оплата коммунальных услуг, пользование телефоном или приготовление пищи, рецепт которой вы знаете из школы много лет.

Путаница о времени и месте - забываешь встречу, место встречи, теряетесь в днях недели, месяцах и времени.

Трудно запомнить слова - вы можете забыть произношение того или иного слова. Возможно, вы помните значение слова, но забываете само слово. Психологи предполагают, что здесь также могут быть серьезные трудности в изучении иностранных языков.

Несоответствующее расположение предметов - вы можете размещать предметы в совершенно неподходящих местах. Например, поставить чашку в стиральную машину или расческу в холодильник. Если вы заметили такие признаки, это повод обратиться к врачу, ведь это может быть серьезным признаком старения мозга.

Серьезные изменения в настроении или характере - это может проявляться в виде легкой раздражительности или раздражения из-за знакомых повседневных вещей.

"Вы также заметите, что начинаете не доверять людям или их действиям, даже если они когда - то были душой компании", - говорит психолог Елена Архипова.

Она сказала, что это лишь некоторые из признаков преждевременного старения мозга. Если вы заметили что-то в своем доме, не волнуйтесь. Есть упражнения, которые помогают предотвратить ухудшение когнитивных функций. И чем раньше вы начнете принимать полезные для мозга привычки, тем лучше.

Упражнения, которые могут остановить преждевременное старение

Регулярно занимайтесь спортом.

Придерживайтесь сбалансированной диеты и отдавайте предпочтение продуктам, полезным для мозга. Например, ягоды, авокадо и орехи.

Убедитесь, что установлен режим сна.

Избегайте курения.

Важно учитывать, что старость - это индивидуальный процесс, и влияние старения может быть разным для каждого человека в зависимости от генетических, средовых и личностных факторов.

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