Как приготовить яичницу без масла и сковороды: требуется менее 2 минут

Есть простой способ приготовить яичницу без сковороды или даже без плиты - все, что вам нужно, это яйца, две бумажные тарелки и микроволновая печь.

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Как приготовить яичницу без масла и сковороды - простой рецепт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Яйца можно приготовить разными способами, но, пожалуй, самым сложным для многих является яичница, ведь если вы не смажете дно сковородки маслом, не используете капли масла или не будете иметь сковородку с антипригарным покрытием, то может показаться, что идеально поджарить яйцо невозможно.

Если вы попытались приготовить яичницу на сковородке без использования жира, чтобы предотвратить пригорание, вы будете стоять у раковины следующие десять минут, отмывая сковородку и используя смешное количество моющего средства для посуды. Но что, если бы существовал способ приготовить яичницу, не используя вообще ничего, в том числе и сковородку?

Чтобы приготовить яичницу без сковородки или даже без использования плиты, все, что вам нужно - это яйца, две бумажные тарелки и микроволновая печь, пишет Mirror.

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Все, что вам нужно сделать, это разбить два, максимум три яйца на одну из тарелок, а затем накрыть другой тарелкой и поставить в микроволновую печь. За полторы минуты в микроволновой печи мощностью 800-1000 Вт вы приготовите яичницу и ни о чем не пожалеете.

Делясь видео на своей странице, Роуз Райзман поделилась со своими подписчиками 29-секундным видео, в котором она сказала: "хорошо, вы не хотите использовать сковороду утром, чтобы приготовить вкусную яичницу? Без проблем". Роуз призывает своих подписчиков заменить сковороду на две бумажные тарелки и микроволновую печь, чтобы приготовить идеальную яичницу за считанные секунды.

Смотрите видео о том, как пожарить яйца без масла и сковородки:

С каждым последующим яйцом, которое добавляется в микроволновую печь, время приготовления должно увеличиваться на полминуты, чтобы белок прожарился и затвердел. После того, как яйца были приготовлены, Роуз утверждала, что они "выглядят великолепно" и были "пухлыми, как она любит".

Рецепт можно менять по собственному желанию, немного дольше пребывание в микроволновке сделает белок тверже. Шеф-повар говорит, что весь смысл лайфхака заключается в том, чтобы "держать кухню действительно чистой", сократив количество посуды.

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