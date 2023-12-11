Картофель будет свежей неделями: женщина вскрыла лайфхак по хранению картофеля

Женщина поделилась советом, который нужно знать, чтобы ваш купленный или выращенный картофель не сморщивался, не прорастал и не приобретал зеленый оттенок.

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Где хранить картофель - женщина рассказала, как избежать прорастания / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Картофель - это лучшая часть каждой трапезы и, безусловно, основной продукт украинской кухни, но сохранять его свежим может быть непросто.

Независимо от того, выращиваете ли вы картофель самостоятельно или покупаете его в супермаркете, есть один совет, который вам нужно знать, чтобы картофель не сморщился или не приобрел зеленый оттенок, пишет Mirror.

Если вы покупаете картофель в супермаркете, обязательно снимите все полиэтиленовые пакеты, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. На странице GoodFoodForGood в TikTok одна сообразительная женщина поделилась советом, как сохранить картофель свежим дольше.

видео дня

Видео в TikTok было подписано: "этот совет поможет сохранить ваш картофель свежим дольше. Сэкономьте деньги и предотвратите отходы с помощью этого хака. Вы можете поблагодарить нас позже".

Автор сказала: "Этот простой трюк меняет правила игры, когда дело доходит до сохранения картофеля свежим. Знаете ли вы, что хранение картофеля с яблоками может помочь ему не прорасти? Это потому, что яблоки производят газ, называемый этиленом, который замедляет прорастание".

Смотрите видео о том, как хранить картофель, чтобы он не прорастал:

Этилен, выделяемый яблоками, в целом может дольше сохранять картофель свежим и, как было доказано, замедляет его созревание, но для других фруктов и овощей он имеет противоположный эффект.

Не стоит хранить яблоки рядом с продуктами, которые особенно чувствительны к этилену, такими как лук, дыни, брокколи и персики. Гуру кулинарии также рекомендовал хранить картофель в"прохладном, сухом месте, например, в шкафу".

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