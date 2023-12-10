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Есть и не толстеть реально: диетологи назвали продукты для похудения - список

Юрий Берендий
10 декабря 2023, 19:11
Главред выяснил, какие продукты можно есть и при этом не толстеть. Диетологи назвали полный список полезных продуктов для похудения.
Есть и не толстеть реально: диетологи назвали продукты для похудения - список
Есть и не толстеть реально - диетологи назвали продукты для похудения / Коллаж Галвред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Потреблять множество интересных и вкусных блюд и при этом не толстеть вполне реально. Конечно, речь не идет о действительно вредных продуктах, о них вообще стоит забыть.Но если вы стремитесь получить стройную фигуру, нужно понимать, что даже овсяную кашу, диетическую для многих людей, нужно употреблять правильно.

Какие продукты можно есть и не толстеть?

Кулинарный блогер Анна Мищенко в эфире "ТСН" отметила, что продукты потребления которых приводит к похудению действительно существуют.

"Это квашеная капуста и сельдерей. Организм тратит больше энергии для переваривания этих продуктов, чем получает от них", - указывает блогер.

Она также добавляет, что квашеная капуста - это источник витамина С и ее можно употреблять в готовом виде без дополнительных ингредиентов. Сельдерей же можно употреблять с хумусом, приправленным перцем.

Анна Мищенко отмечает, что для того, чтобы есть и не толстеть нужно также сделать акцент на сезонных фруктах. Также нужно помнить о золотом правиле диетологов для похудения:"хочешь есть – попей".

Смотрите видео о том, какие продукты можно есть и не толстеть:

В свою очередь диетолог Наталья Кива объяснила, какие продукты лучше употреблять для того, чтобы ускорить процесс похудения.

  • Морская капуста - ценна в основном благодаря наличию йода. Употреблять ее можно в неограниченном количестве, но с ней следует быть осторожными людям, страдающим гипертиреозом. Диетолог рекомендует есть морскую капусту в свежем или сушеном виде, при этом маринованная морская капуста теряет все свои свойства и даже может навредить.
  • Сельдерей - по словам Натальи Кивы, сельдерей способствует усвоению белка, улучшает обмен веществ, поддерживает нервную систему и иммунитет, выводит токсины и расщепляет подкожный жир.
  • Капуста - этот овощ наиболее ценен в сыром или квашеном состоянии. Используйте его для создания разнообразных салатов, первых блюд, а также для тушения и запекания.
  • Брокколи
  • Кабачок
  • Листовые салаты
  • Петрушка
  • Руккола
  • Сладкий перец - диетолог подчеркивает, что чем ярче перец, тем он полезнее. Красный, зеленый и желтый - каждый имеет свой уникальный микроэлементный состав. Красный перец содержит больше витамина С, чем лимоны и черный виноград. Этот перец содержит мощные антиоксиданты, которые помогают очистить организм от токсинов. Желтый перец богат калием и железом.
  • Огурцы - огурцы на 95% состоят из воды, что делает их идеальными для тех, кто уделяет внимание своему весу из-за их низкой калорийности.
  • Шпинат
  • Морковь
  • Свекла
  • Шампиньоны - еще один замечательный продукт для похудения, который можно есть в любом количестве. Они на 90% состоят из воды. Это играет огромную роль для людей, которые находятся в процессе похудения.

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, важно включать в рацион различные продукты и следить за размером порций. Всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для получения индивидуального совета.

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