Есть и не толстеть реально: диетологи назвали продукты для похудения - список

Главред выяснил, какие продукты можно есть и при этом не толстеть. Диетологи назвали полный список полезных продуктов для похудения.

https://glavred.info/life/est-i-ne-tolstet-realno-dietologi-nazvali-produkty-dlya-pohudeniya-spisok-10523846.html Ссылка скопирована

Есть и не толстеть реально - диетологи назвали продукты для похудения / Коллаж Галвред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Потреблять множество интересных и вкусных блюд и при этом не толстеть вполне реально. Конечно, речь не идет о действительно вредных продуктах, о них вообще стоит забыть.Но если вы стремитесь получить стройную фигуру, нужно понимать, что даже овсяную кашу, диетическую для многих людей, нужно употреблять правильно.

Какие продукты можно есть и не толстеть?

Кулинарный блогер Анна Мищенко в эфире "ТСН" отметила, что продукты потребления которых приводит к похудению действительно существуют.

"Это квашеная капуста и сельдерей. Организм тратит больше энергии для переваривания этих продуктов, чем получает от них", - указывает блогер.

Она также добавляет, что квашеная капуста - это источник витамина С и ее можно употреблять в готовом виде без дополнительных ингредиентов. Сельдерей же можно употреблять с хумусом, приправленным перцем.

Анна Мищенко отмечает, что для того, чтобы есть и не толстеть нужно также сделать акцент на сезонных фруктах. Также нужно помнить о золотом правиле диетологов для похудения:"хочешь есть – попей".

Смотрите видео о том, какие продукты можно есть и не толстеть:

В свою очередь диетолог Наталья Кива объяснила, какие продукты лучше употреблять для того, чтобы ускорить процесс похудения.

Морская капуста - ценна в основном благодаря наличию йода. Употреблять ее можно в неограниченном количестве, но с ней следует быть осторожными людям, страдающим гипертиреозом. Диетолог рекомендует есть морскую капусту в свежем или сушеном виде, при этом маринованная морская капуста теряет все свои свойства и даже может навредить.

Сельдерей - по словам Натальи Кивы, сельдерей способствует усвоению белка, улучшает обмен веществ, поддерживает нервную систему и иммунитет, выводит токсины и расщепляет подкожный жир.

Капуста - этот овощ наиболее ценен в сыром или квашеном состоянии. Используйте его для создания разнообразных салатов, первых блюд, а также для тушения и запекания.

Брокколи

Кабачок

Листовые салаты

Петрушка

Руккола

Сладкий перец - диетолог подчеркивает, что чем ярче перец, тем он полезнее. Красный, зеленый и желтый - каждый имеет свой уникальный микроэлементный состав. Красный перец содержит больше витамина С, чем лимоны и черный виноград. Этот перец содержит мощные антиоксиданты, которые помогают очистить организм от токсинов. Желтый перец богат калием и железом.

Огурцы - огурцы на 95% состоят из воды, что делает их идеальными для тех, кто уделяет внимание своему весу из-за их низкой калорийности.

Шпинат

Морковь

Свекла

Шампиньоны - еще один замечательный продукт для похудения, который можно есть в любом количестве. Они на 90% состоят из воды. Это играет огромную роль для людей, которые находятся в процессе похудения.

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, важно включать в рацион различные продукты и следить за размером порций. Всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для получения индивидуального совета.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.