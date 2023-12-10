Как сварить макароны ровно за 1 минуту: женщина поделилась удивительным способом

Быстрый и простой лайфхак, который включает всего два шага поможет занятым людям сварить макароны всего за 1 минуту и сэкономить на электроэнергии.

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Как сварить макароны за 1 минуту - женщина раскрыла секрет приготовления / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Женщина придумала гениальный способ приготовления макарон за одну минуту.

Тарелка макарон - идеальное блюдо на ужин, чтобы наесться вволю или накормить всю семью. Несмотря на свое разнообразие и вкусности, макароны часто готовятся очень долго, и многие не знают, когда они на самом деле готовы.

Пользователь TikTok спас любителей пасты с помощью быстрого трюка, который также помогает сократить использование большого количества электроэнергии. В условиях кризиса, связанного с ростом стоимости жизни, который ложится огромным бременем на семейные счета, поиск альтернативных способов приготовления пищи может легко помочь сэкономить деньги, пишет Mirror.

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Видео, опубликованное @purewow, показывает, как женщина наливает холодную воду в прозрачную миску. Затем она добавляет в миску макароны размером с тарелку. Она оставляет макароны замачиваться на один час, а затем опускает их на одну минуту в предварительно вскипяченную воду.

Любительница лайфхаков сказала: "положите макароны в миску с водой на один час. Варить макароны в кипящей воде одну минуту. Идеально аль денте. Этот кулинарный прием также экономит электроэнергию".

Она добавила: "бросить лапшу в воду, пойти заняться чем-то другим, вернуться к ужину и варить ее всего одну минуту? Звучит великолепно".

Смотрите видео о том, как сварить макарон за 1 минуту:

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