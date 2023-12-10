Как сварить макароны ровно за 1 минуту: женщина поделилась удивительным способом

Женщина придумала гениальный способ приготовления макарон за одну минуту.
Тарелка макарон - идеальное блюдо на ужин, чтобы наесться вволю или накормить всю семью. Несмотря на свое разнообразие и вкусности, макароны часто готовятся очень долго, и многие не знают, когда они на самом деле готовы.
Пользователь TikTok спас любителей пасты с помощью быстрого трюка, который также помогает сократить использование большого количества электроэнергии. В условиях кризиса, связанного с ростом стоимости жизни, который ложится огромным бременем на семейные счета, поиск альтернативных способов приготовления пищи может легко помочь сэкономить деньги, пишет Mirror.
Видео, опубликованное @purewow, показывает, как женщина наливает холодную воду в прозрачную миску. Затем она добавляет в миску макароны размером с тарелку. Она оставляет макароны замачиваться на один час, а затем опускает их на одну минуту в предварительно вскипяченную воду.
Любительница лайфхаков сказала: "положите макароны в миску с водой на один час. Варить макароны в кипящей воде одну минуту. Идеально аль денте. Этот кулинарный прием также экономит электроэнергию".
Она добавила: "бросить лапшу в воду, пойти заняться чем-то другим, вернуться к ужину и варить ее всего одну минуту? Звучит великолепно".
Смотрите видео о том, как сварить макарон за 1 минуту:
@purewow This cooking hack also saves electricity ⚡️ #learnontiktok#tiktokpartner#easycookinghacks♬ Cooking BGM (Japanese style) - ArcTracks
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