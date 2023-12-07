Такой подарок приближает смерть: что нельзя дарить в год Дракона - список

2024 год - год Зеленого Лесного Дракона. По словам астрологов, он будет легче предыдущих, несмотря на устрашающий вид этого мифического существа. Новогодние праздники - время ждать чуда и дарить подарки близким.
Чтобы задобрить дракона важно знать, что в этом году лучше не дарить близким людям.
Что нельзя дарить на Новый год 2024
- Драконы любят сокровища, роскошь и богатство. Поэтому не стоит дарить на Новый год 2024 года изделия, сделанные собственными руками.
- Избегайте обычных подарков, таких как средства гигиены (подарки с острыми запахами, такие как шампунь, мыло, духи (туалетная вода) и т. д.). Мифическим существам это точно не понравится.
- Не стоит дарить близким людям в новом году подарки, связанные с огнем. Стихия огня принадлежит только дракону, он никому не позволит проникнуть в нее. Лучше избегать свечей, зажигалок и других предметов.
- В Китае считается, что в год Дракона нельзя дарить часы, настенные, настольные и любые другие. Считается, что такой подарок приближает смерть в год Дракона.
- Считается, что символ этого года предпочитает яркие цвета. Поэтому лучше не дарить подарки темных оттенков, особенно черного.
Отмечать Новый Год Дракона стоит неординарно и энергично, поскольку Дракон не терпит монотонности и рутины. Создание праздничного настроения в доме с помощью блестящих гирлянд и украшений поможет привнести атмосферу праздника, которая принесет счастье и процветание в ваш дом в течение всего года. Также стоит учесть гастрономические наслаждения и готовить изысканные блюда для праздничного стола, чтобы получить одобрение и поддержку Дракона на следующем этапе жизни.
Помимо подарков, вот советы для счастья и гармонии в год Зеленого Лесного Дракона:
Фотографии Дракона
Украсьте свой дом фигурками и картинами Драконов, чтобы порадовать покровителя этого года.
Зеленые растения
Драконы ассоциируются с зеленым цветом, поэтому хорошей идеей будет иметь в своем доме зеленое растение в горшке, которое принесет удачу.
Благоприятный цвет
Выберите рождественские украшения в благоприятных цветах, таких как золотой, белый, красный, серый и серебряный.
Счастливая еда
Включите в новогоднее меню на Новый год 2024 (год Зеленого Дракона() морепродукты, ведь считается, что их любят Зеленые Драконы. Также считается полезным использование острых специй в различных рецептах.
Учитывая эти советы при подготовке к Новому году, вы сможете встретить год Зеленого Дракона с положительной энергией и благоприятными символами.
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