Стекло будет блестеть от чистоты: женщина рассказала, как отмыть стекло без разводов

Уборщицаца поделилась своим простым трюком для удаления стойких разводов со стекла - и все это благодаря домашней смеси, которая уже есть у большинства людей.

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Как отмыть стекло без разводов - женщина поделилась крутым лайфхаком / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Убирая дом, нет ничего более раздражающего, чем замечать разводы на стекле, когда вы думали, что все будет блестяще и чисто.

Для многих уборка может быть терапевтической задачей, когда вы наблюдаете, как ваш дом превращается в сияющий дом, но нет ничего хуже, чем повесить резиновые перчатки после того, как вымыли все, а затем заметить разводы на окне или в душевой кабине, и вернуться и вытереть все снова, пишет Mirror.

Одна поклонница уборки поделилась в интернете своим простым и дешевым трюком, как всегда получать чистую поверхность без разводов в домашних условиях.

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В TikTok Кэрри, которая под ником @renovation_44 регулярно делится советами и подсказками по уборке, рассказала, как ей удается получить чистую поверхность без разводов, когда она моет стекло в душевой кабине. Она написала вместе с видео: "лайфхак: как сделать стекло для душа блестящим".

Она поделилась простым домашним средством, которое приготовила для очистки стекла. Когда она сняла на видео, как она готовит смесь, она сказала: "1/2 стакана воды, 1/4 куска мыла, 1/2 стакана белого уксуса", - и налила ингредиенты в пульверизатор.

Смотрите видео о том, как отмыть стекло без разводов и вреда для материала:

Потом женщина разбрызгала смесь на стекло для душа и добавила: "это удалит пятна от воды и мыльный налет", - и с помощью губки втерла ее в стекло. Затем Келли взяла насадку для душа, сполоснула стекло, смыла смесь и добавила: "сполосните, чтобы стекло было блестяще чистым", - и сказала: "без разводов".

Позже Келли рассказала, как она использовала "звуковую щетку" для мытья стекол, а также порекомендовала людям использовать скребок после ополаскивания и "отполировать тряпкой", чтобы стекло стало блестящим. Для стойких пятен от воды Келли рекомендовала использовать лимонный сок, но для своего видео она использовала обычное хозяйственное мыло.

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