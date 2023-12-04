Это может полностью изменить вашу жизнь: к чему чешется левый глаз - примета

Главред выяснил, к чему чешется левый глаз по дням недели и о чем нас могут предупреждать народные приметы и верования связанные с языком тела.

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К чему чешется левый глаз - приметы по дням недели / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Наши предки искренне верили в то, что язык тела предупреждает нас о невзгодах или наоборот предвещает приятные новости. Именно поэтому, когда какая-то часть нашего тела чешется, то чаще всего обращаются к народным верованиям и суевериям. Особое внимание уделяли глазам, поскольку они считались зеркалом, отражающим душу человека.

Приметы почему чешется левый глаз по дням недели

Если левый глаз чешется у вас в понедельник, то это может иметь негативную окраску (скандалы, ссоры, слезы); следует воздерживаться от ссор, не поддаваться эмоциям и не отвечать на провокации;

Вторник. Если во вторник чешется левый глаз, ждите хороших новостей. Этот день будет успешным и не обойдется без приятных сюрпризов. Но если вдруг чешется еще и правый глаз, то эта примета уже сулит неприятности;

Среда. Дискомфорт в левом глазу - знак будущих потерь. Нужно повысить уровень внимания и ограничить любые рискованные операции на работе.

В четверг ощущение зуда в левом глазу указывает на слезы, и это создает интригу: может ли это могут быть слезы от счастья или от горечи?

Если левый глаз чешется в пятницу, то по народным приметам стоит ждать неожиданную встречу, которая принесет хорошие эмоции

Если левый глаз чешется в выходные (особенно в субботу), это предвещает улучшение прибылей и финансового положения.

Почему у женщин чешется левый глаз?

Также приметы можно поделить по полу. К сожалению, слабому полу приметы не предвещают ничего хорошего. Говорят, это верный признак приближающейся проблемы и даже ухудшения состояния (когда чешется нижнее веко). Но не все так плохо, толкование может отличаться в зависимости от времени суток и дня недели.

Почему у мужчин чешется левый глаз?

Узнать, почему чешутся глаза у мужчин, особенно левая сторона, не менее интересно. Для них приметы указывают на успех: обещают улучшение материального положения, успех в делах и во всех других начинаниях.

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Почему чешется левый глаз по утрам?

Время суток также оказывает большое влияние на толкование примет. На рассвете зуд в левом глазу может сулить интересное романтическое свидание, которое тоже может оказаться судьбоносным. Кроме того, это может быть как веселый, так и неловкий разговор с близкими о финансах и новых расходах.

Почему чешется левый глаз днем?

Тем, кто волнуется, почему чешутся глаза днем, стоит перестать паниковать. Лучше приготовьтесь к вечеринкам и веселью, удача будет вашим верным спутником. Следует активно завершать начатое дело, ведь в конце непременно будет достойное вознаграждение. Но вечером нужно быть осторожнее, потому что могут возникнуть финансовые трудности.

Почему чешется левый глаз ночью?

Ночной зуд в левом глазу будет предвестником новых интересных встреч и поездок, например, внезапной командировки.

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