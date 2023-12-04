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Это категорически нельзя хранить в морозилке: эксперты назвали ТОП-5 продуктов

Юрий Берендий
4 декабря 2023, 09:29
Эксперты утверждают, что хранение определенных продуктов в морозильной камере может ухудшить срок службы прибора, замена которого обойдется очень дорого.
Это категорически нельзя хранить в морозилке: эксперты назвали ТОП-5 продуктов
Что нельзя хранить в морозильной камере - ТОП-5 продуктов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Замена морозильных камер стоит дорого, поэтому отказ от хранения в них продуктов, таких как яйца, может привести к их повреждению и дорогостоящему ремонту.

Эксперты RGB Direc поделились своими знаниями о том, что нельзя класть в морозильную камеру, чтобы продлить срок ее службы - от консервов до яиц в скорлупе и даже определенных фруктов и овощей, пишет Mirror.

Консервы

На первом месте - консервы. Эксперты призывают людей "никогда не замораживать консервы в оригинальных жестяных банках", потому что содержание консервов замерзает и расширяется, что может привести к разрыву жестяных банок. Это может привести к загрязнению пищевых продуктов и грязной уборке. Если у вас есть консервы, которые вы хотите заморозить, "переложите их в контейнер, пригодный для замораживания".

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Яйца в скорлупе

Замораживание яиц в скорлупе может привести к расширению жидкости внутри и растрескиванию скорлупы, что затруднит их использование. "Если вы хотите заморозить яйца, лучше разбить их, взбить и хранить яичную смесь в герметичном контейнере", - советуют эксперты.

Фрукты и овощи с высоким содержанием воды

Такие продукты, как салат, огурцы и арбуз, могут "стать мягкими и потерять свою текстуру", если их заморозить из-за высокого содержания воды. Хотя после замораживания их все еще можно использовать в кулинарии, "они не сохранят свою первоначальную хрустящую корочку".

Молочные продукты

Молочные продукты, такие как молоко и йогурт, при замораживании могут отслаиваться и приобретать "нежелательную текстуру". Замораживание может изменить структуру этих продуктов, делая их менее привлекательными при размораживании. Однако они добавили:"твердые сыры, такие как чеддер и пармезан, можно успешно заморозить".

Продукты в стеклянной таре

Людей призывают "осторожно ставить стеклянные контейнеры в морозильную камеру", потому что расширение и сжатие, вызванные изменением температуры, могут привести к растрескиванию или поломке стеклянных контейнеров. Если вам нужно заморозить пищу в стекле, они советуют использовать "безопасные для морозильной камеры стеклянные контейнеры", предназначенные для этой цели, оставляя немного места для расширения.

Чтобы морозильная камера оставалась здоровой дольше, эксперты RGB Directs советуют "хранить морозильную камеру в хорошо проветриваемом помещении" и поддерживать в ней надлежащую температуру. А также правильно ее разместить. Они советуют: "поместите морозильную камеру в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от источников тепла, таких как духовки, плиты и прямые солнечные лучи".

Они также советуют, чтобы вокруг морозильной камеры было "достаточно места" для надлежащего воздушного потока, и всегда избегать переполнения морозильной камеры продуктами.

Еще один совет-поддерживать в морозильной камере "рекомендуемую температуру", которая обычно составляет около -18°C.

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