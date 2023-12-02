Этого категорически нельзя делать вечером: вы можете обречь семью на бедность

Уборка не только важна для порядка в доме, она является особым энергетическим обрядом, который имеет важное значение. Главред выяснил, можно ли убирать вечером?

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Почему нельзя убирать вечером - приметы об уборке / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Наши предки считали, что каждое мгновение дня имеет свое особую энергетику. Так, Солнце считается началом жизни и света, а Луна - смерти и мистики.

Можно ли убирать вечером?

Издавна люди считали, что вечерняя уборка в доме - плохая примета. Согласно народным приметам, не рекомендуется убирать в доме после захода солнца, поскольку это может принести в дом бедность. Семья, которая вечером занимается домашним хозяйством, лишает себя материальных благ. Кроме того, наши предки верили, что ночью ведьмы и колдуны проводят свои магические ритуалы, поэтому считалось, что уборка ночью может вызвать проблемы в доме.

Кроме того, после захода солнца нельзя:

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оставлять немытую посуду;

выносить хлеб-соль за порог;

занимать и отдавать средства и в целом проводить операции с деньгами.

Мусор также нельзя выбрасывать вечером, поскольку он накопил в себе энергетику всех жителей дома или квартиры. Если мусор попадет в руки волшебника, семью ждут большие неприятности.

Также бытует мнение, что выбрасывание мусора ночью приведет к тому, что хозяева лишат себя значительных финансовых ресурсов.

Если голыми руками вытереть пыль или сметать крошки со стола после захода солнца, это может привлечь бедных людей в ваш дом.

Кроме того, гости или незнакомцы не должны участвовать в уборке. Считается, что они могут забрать себе счастье и удачу, оставляя вас наедине с бедами.

Почему нельзя подметать в доме или квартире после захода солнца?

Взяв веник, хозяйка может вымести из дома положительную энергию. Кроме того, веник также имеет форму метлы, которая считается атрибутом нечистой силы. Чтобы не пригласить в дом злых духов, лучше дождаться утра, прежде чем подметать дом.

Почему нельзя мыть пол после захода солнца?

В прошлом люди верили, что мытье полов ночью принесет в дом несчастье, а также может привести к потере любви и денег. Ввиду всех предрассудков, лучше вечером убирать до восхода солнца, чтобы не навлечь в дом бедность и болезни.

Как быстро подмести перед приходом гостей?

Если у вас есть гости и вам нужно быстро убрать дом, есть простой способ. Как правило, подметайте осторожно, чтобы пыль и грязь не попали в воздух.

Кроме того, капроновые колготки помогут удалить все загрязнения с пола. Нужно взять ножницы и разрезать их пополам. Затем прикрепить часть колгот вокруг веника. Ведь когда вы будете проводить капроновыми колготами по полу, они будут собирать все виды частиц: пыль, ворсинки, волосы и остатки пищи.

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