Стоять у плиты больше не надо: повар рассказала, как приготовить картофель

Автор кулинарной книги открыла тайну, как можно достичь "идеальной" пушистой картошки в мундире всего за 10 минут. Делясь секретом своего быстрого и вкусного рецепта, Кэтрин Доэрти, бывший редактор журнала о здоровье и питании и владелец блога Family Food On the Table, утверждает, что приготовление картофеля в микроволновой печи занимает у нее меньше времени, чем в обычной духовке, пишет Mirror.
"Картофель, запеченный в микроволновой печи, всегда получается идеально пушистым и нежным - и это занимает всего около 10 минут", - рассказала кулинарный эксперт.
Согласно некоторым кулинарным сайтам, для полного приготовления картофеля, когда он станет хрустящим снаружи и мягким внутри, может потребоваться около 30-45 минут.
Чтобы начать готовить идеальную картошку в мундире за считанные минуты, Кэтрин рассказала, что для начала следует почистить и проткнуть шесть отдельных отверстий. Кулинарка говорит, что делает это "по несколько раз с каждой стороны". После этого нужно положить картофель непосредственно на тарелку микроволновки.
Время приготовления картофеля в микроволновой печи зависит от мощности микроволновки, размера картофеля и его количества. Возможно, вам придется подождать 10-11 минут, чтобы приготовить две картофелины среднего размера.
Но для больших картофелин это может занять немного больше времени. Если картофель очень большой, то, скорее всего, потребуется еще несколько минут в микроволновой печи.
Кэтрин говорит, что картофель "поддается без сопротивления и начинает раскрываться", когда он готов. Однако, когда он станет твердым, вы должны подержать его в микроволновой печи еще несколько минут. Наконец, когда все готово, вы можете добавить в блюдо любые дополнительные ингредиенты по вашему выбору и наслаждаться.
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