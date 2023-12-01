Посмотрите на левую ладонь: простой способ узнать продолжительность жизни по руке

Главред выяснил, как узнать продолжительность вашей жизни и что означают линии на руках.

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Как узнать продолжительность жизни по руке - что означает "линия жизни" / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

С древних времен люди гадали разными способами, поэтому рука и линии на ней не являются исключением. Считается, что форма линий ладони может раскрыть личность и жизнь человека. Поэтому чтение с ладони можно считать альтернативой гороскопам. Такое гадание называется хиромантией и происходит от греческих слов "рука" и "оракул". Считается одной из древнейших мантических систем, то есть инструментов, которые предоставляют информацию о возможном будущем.

Вот некоторые общие принципы хиромантии

Линия жизни: продолжительность жизни может считаться на основе длины линии жизни. Длинная линия может указывать на долгую жизнь, а короткая - на менее длительную.

Линия сердца: это также может повлиять на общее состояние здоровья и продолжительность жизни. Погруженность и качество этой линии могут указывать на различные аспекты вашего здоровья.

Линия головы: может дать некоторые рекомендации относительно вашего психического здоровья и умственных способностей.

Линия судьбы: эта линия может указывать на общий путь вашей жизни и решение ключевых вопросов.

Фото: ТСН.иа

Как определить продолжительность жизни с помощью линий на руке?

Для начала посмотрите на ладонь левой руки. Проведите две воображаемые линии от среднего и безымянного пальцев. Они должны быть параллельны внутреннему сухожилию ладони, расположенному со стороны большого пальца. Затем вам нужно внимательно посмотреть, пересекают ли эти линии "линию жизни" или нет.

Если ответ - "нет", то продолжительность жизни будет меньше 80 лет. Но насколько меньше? Здесь, говорят хироманты, однозначного ответа нет. Однако многие считают, что расстояние в 1 мм между "линией жизни" и вертикальной линией, которую вы проводите, соответствует примерно году жизни. Если "линия жизни" пересечется с линией, проведенной от среднего пальца, длина линии жизни будет примерно 80 лет.

Если "линия жизни" дважды пересекает линию среднего пальца, но не касается линии безымянного пальца, вы можете прожить около 90 лет.

Если линия пересекает две линии, которые вы рисуете, ваш возраст будет около 100 лет. Если ваша линия жизни дважды пересекает обе линии, вы можете прожить 110 лет и более. Но это случается крайне редко.

Как определить возраст с помощью линии жизни?

На "линии жизни" может быть много разных точек чередования: "островки", "кресты", "звезды". Каждая из этих точек предвещает определенные события. Например, "остров" предупреждает о болезни, треугольник сулит успех в финансовых делах, квадрат означает ограничение в передвижении - например, службу в армии или заключение.Но как узнать, в каком возрасте произойдет событие, которое предвещает определенный знак на ладони?

Хироманты имеют много способов определения возраста, но лучше всего использовать самый простой метод.Разделите свой жизненный путь на восемь равных отрезков и посмотрите, на каких отрезках есть знаки. Каждый сегмент представляет десятилетие: 10 лет, 20, 30 и т. д.

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