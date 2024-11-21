Могут запускать и с воды, и с земли: сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет

Свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет Россия накапливала в течение двух десятков лет.

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Сколько у РФ есть межконтинентальных баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Что узнаете:

Сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет

Как долго РФ накапливала свои ракеты

Какого типа межконтинентальные баллистические ракеты есть у России

Российские оккупанты начали бить по Украине межконтинентальными баллистическими ракетами. Под этим обстрелом оказался Днепр. Defense Express назвало количество межконтинентальных баллистических ракет, которыми может располагать РФ.

Отмечается, что на начало 2024 года Россия имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования. Оккупанты накапливали их в течение двух десятков лет.

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На начало года РФ имела:

34 МБР типа РС-20 "Воевода",

60 МБР типа РС-12М "Тополь-М",

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М",

180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте и 24 такие ракеты в мобильном варианте,

неизвестное количество МБР "Сармат",

около восьми ракет "Авангард".

Всего у оккупантов создано 14 ракетных полков с шахтным вариантом "Ярс", 8 ракетных полков с "Тополь-М", 6 полков с РС-20 "Воевода" и 2 полка с "Авангард". К тому же Россия имеет 192 баллистические ракеты, которые могут размещаться на 12 атомных подводных крейсерах:

112 единиц РСМ-56 (Р-30) "Булава",

80 единиц РСМ-54 "Синева".

Сколько у РФ есть межконтинентальных баллистических ракет / фото: Defense Express

Удары РФ по Украине 21 ноября - что известно

Ранее Главред сообщал, что рано утром в четверг, 21 ноября, у РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине. Около 06:39 ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Под ударом был Днепр и агломерация. Ракетная атака продолжалась два часа.

После этого стало известно, что были взрывы в Днепре - РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары. Страна-агрессор РФ массированно атаковала Днепропетровскую область с самого утра.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету - стали известны детали утреннего удара. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Что известно о РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

В МВД Украины рассказали, что известно о последствиях ракетного удара. В результате вражеского удара возник пожар, его удалось ликвидировать.

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Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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