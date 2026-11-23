Этот незаметный элемент отводит талую воду, и когда он забивается, в камере появляются лужи и неприятный запах.

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Почему в холодильнике под ящиками появляется вода / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Для чего нужна маленькая дырка на задней стенке холодильника

Откуда в холодильнике берётся вода

Чем грозит засорение слива

Небольшое отверстие на задней стенке холодильника, расположенное прямо над ящиками для овощей, отводит талую воду, и его засорение может привести к появлению луж в камере и протечкам на пол. Из-за забитого слива в холодильнике также появляется неприятный запах, сообщает trojmiasto.pl

Во время уборки большинство владельцев моют полки, ящики, уплотнители и стенки, однако эту деталь легко пропустить. В одних моделях отверстие видно сразу, в других его можно увидеть только после того, как вытащить ящик для овощей.

Это отверстие отводит конденсат и входит в систему, которая удаляет воду, образующуюся во время автоматической разморозки. Часто он расположен посередине небольшого желоба. Через дренажный канал вода попадает в специальный поддон, обычно закрепленный на задней части корпуса.

Там жидкость постепенно испаряется, в частности благодаря теплу, которое выделяет холодильный агрегат во время работы. Поэтому в исправном холодильнике при обычном использовании этот поддон не нужно опорожнять вручную.

Когда пора менять холодильник / Инфографика: Главред

Откуда берётся вода в холодильнике

Мелкие капли на задней стенке камеры не всегда означают неисправность. Во многих устройствах с автоматической разморозкой влага из воздуха оседает на холодной поверхности задней стенки, где может ненадолго замерзать, а затем таять.

Талая вода стекает в желоб, а оттуда через отверстие попадает в дренажный канал. Издание отмечает, что такая схема не требует вмешательства владельца.

"Это нормальный процесс, который позволяет удалять влагу без необходимости вручную размораживать камеру холодильника", - пишет издание.

Чем грозит забитый слив

Проблемы начинаются тогда, когда отверстие забивается. Вода теряет выход и скапливается на дне холодильника, в частности под ящиками для овощей.

Если засор не устранить, жидкость может застаиваться, а со временем и вытекать наружу, на пол кухни.

Смотрите видео о том, как прочистить дренажное отверстие в холодильнике:

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